اجتماع حاسم مع فايلر لبحث مصيره والصفقات الجديدة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:05 م
بوابة الفجر
أنس عبد الغني
Advertisements

تنتظر لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، لعقد جلسة مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق وذلك من أجل حسم بعض الملفات الهامة التى تخص الفريق.

وتأتي جلسة لجنة التخطيط عقب اجتماع محمود الخطيب رئيس الأحمر مع السويسري صباح اليوم، وجاءت فيها بحث ملفات هامة يأتي في مقدمتها الصفقات الجديدة التى من المنتظر أن يبرمها الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتناقش اللجنة أيضا ملف حسم مصير عودة المعارين من أنديتهم بعد نهاية الموسم الجارى، بالإضافة لملف استمرار فايلر من عدمه فى الموسم الجديد.

ومن المنتطر أن تبحث اللجنة برنامج اعداد الفريق من الاستعداد لمواجهة الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر الدوري المصري الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. توجيه جديد من السيسي للحكومة بشأن الصعيد

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يستهدف صفقة غير متوقعة في الميركاتو

منذ حوالي 3 ساعات

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

آخر كلام.. مرتضى منصور يكشف عن مدرب جديد ينافس فيريرا على تدريب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

نجم برشلونة رفض عرض ريال مدريد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

منذ ساعة و 12 دقيقة

برشلونة يودع لاعب جديد في صدمة غير متوقعة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ حوالي 7 ساعات

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

مبلغ مالي ضخم يدخل خزائن برشلونة من رحيل سيميدو

منذ ساعتين

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 21 ساعة

كارينيو يصدم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 7 ساعات

عقبة جديدة تُعرقل انتقال يوسف البلايلي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

نجم برشلونة يودع زملاءه برسالة عاطفية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يدرس استعادة مهاجمه لتنفيذ خطة رينيه فايلر

ناصر ماهر يُطالب فايلر بحسم مصيره مع الأهلي

بالأسماء.. 3 نجوم خارج الأهلي في الصيف

مفاجأة.. فايلر يطرد 3 نجوم كبار من الأهلي

تخطيط الأهلي يناقش مصير مهاجم الفريق ومحاولات لاستمراره

ملفات هامة تنتظر فايلر لحسمها مع إدارة الأهلي

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
08:30 م

قُضي الأمر.. نجم الأهلي يرحل عن الفريق في الميركاتو

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

06:59 م

مبلغ مالي ضخم يدخل خزائن برشلونة من رحيل سيميدو

07:39 م

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

02:27 م

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

05:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»