اجتماع حاسم مع فايلر لبحث مصيره والصفقات الجديدة





تنتظر لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح، لعقد جلسة مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق وذلك من أجل حسم بعض الملفات الهامة التى تخص الفريق.





وتأتي جلسة لجنة التخطيط عقب اجتماع محمود الخطيب رئيس الأحمر مع السويسري صباح اليوم، وجاءت فيها بحث ملفات هامة يأتي في مقدمتها الصفقات الجديدة التى من المنتظر أن يبرمها الفريق خلال المرحلة المقبلة.





وتناقش اللجنة أيضا ملف حسم مصير عودة المعارين من أنديتهم بعد نهاية الموسم الجارى، بالإضافة لملف استمرار فايلر من عدمه فى الموسم الجديد.





ومن المنتطر أن تبحث اللجنة برنامج اعداد الفريق من الاستعداد لمواجهة الوداد المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال الإفريقي



