طارق شوقي عن انخفاض موازنة التعليم: "ده سؤال ساخن جدًا"

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:06 م
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الطلاب استجابوا لتطوير التعليم بصورة كبيرة جدًا، وهذا واضح جدًا عن المقارنة بين تقييم الطلاب في أول اختبار، وثاني اختبار.

وتابع "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن مهاجمي نظام التطوير معظمهم من لديه مصلحة في طباعة الكتب، أو أصحاب الدروس الخصوصية، معقبًا: "أي حد على الخط ده مش مبسوط".

وأشار إلى أن الامتحان في النظام الجديد يتم اعداده قبل الامتحان مباشرة بدون تدخل بشري من خلال بنك الاسئلة، وهذا يمنع التسريب متابعًا: "مصر أصبحت دولة رائد في هذه المنظومة".

وعن انخفاض نسبة موازنة وزارة التربية والتعليم في الموازنة العام للدولة، رد قائلا:" ده سؤال ساخن جدًا، موازنة الوزارة تزيد كرقم، ولكنها تقل كنسبة في الموازنة العامة للدولة".

هذا وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الوزارة تسعى لإعداد وتدريب الطلاب على استخدام العقل والتكنولوجيا في سن صغير، معقبا: " نظام أون لاين أصبح أمر واقع ولن يتم التراجع عنه بعد كورونا".

وأضاف، أن أزمة كورونا نبهتنا أهمية نظام "أون لاين" في حياتنا اليومية وبخاصة في التعليم، مشيرا إلى أن الطلاب يستطيعون التكيف مع النظام الجديد أكثر من أولياء الأمور، معقبًا: "الخوف لدى أولياء الأمور هو اللي بيعرقل قدرتنا على إنقاذ الولاد".

ووجه وزير التربية والتعليم، حديثه لأولياء الأمور قائلًا: "لا تحرموا الأولاد من التعلم أفضل مما تعلمنا، مؤكدا أنه لا يوجد استبدال لنظام المدرسة بـ نظام الأون لاين".

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