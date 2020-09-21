طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر سبتمبر 2020

التليفون الأرضي من أساسيات كل بيت مصري، حيث لا يخلو أي منزل من التليفون الارضي، وبدأ جميع عملاء المصريه للاتصالات في البحث من بداية شهر سبتمبر عن طريقة الإستعلام على فاتورة التليفون الارضي وطريقة دفع القيمه الماليه المستحقه، وذلك بسبب إستخدام التليفون الارضي في تشغيل الانترنت دائماً لذلك يريد كل مستخدمى التليفون المنزلي سداد الفاتورة بأسرع وقت للإستخدام التي يتراوح مدته حوالى ثلاث شهور، وفي موقع لحظات نقدم لكم في هذا المقال طريقة الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بكل سهوله.









فاتورة التليفون الارضي





من المتعارف عليه أنه يتم إستخدام التليفون الارضي بكثرة خاصة لتوصيل الإنترنت، وعند إنقطاع حرارة التليفون الأرضي لا يمكن إستخدام الإنترنت حتى دفع فاتورة التليفون الأرضي، وعند التأخير في سداد الفاتورة يتم اضافة رسوم تأخير للمشترك عن دفع الفاتورة في الوقت المحدد، ومن الجدير بالذكر أن الخط الارضي له تاريخ قديم وعريق وحصل على نجاح وانجازات باهرة، وذلك بسبب العروض التي تقدمها الشركة وتلقي الشكاوى من العملاء والعمل على إصلاحها، ويمكن الاتصال على خط الشكاوى على الرقم 111، لتقديم أي شكوى خاصة.









طريقة الاستعلام عن فاتورة شهر سبتمبر





قد وفرت شركة المصرية للاتصالات خدمات الدفع الفوري، بدلا من الذهاب إلي الفروع لدفع الفواتير، وذلك تسهيلا على العملاء وتوفير الوقت والجهد، وفي السطور التالية نقدم لكم الخطوات الصحيحة للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بكل سهوله.





أولاً يجب الدخول الى الرابط الرسمي الخاص بـ المصرية للاتصالات

يجب بعد ذلك كتابة الكود الخاص بالمحافظة في الخانة الأولي.

وكتابة رقم التليفون الذي نريد الاستعلام عن الفاتورة الخاصة به في الخانة الثانية.

ثم نقوم بالنقر على إظهار الفواتير.

يتم الآن إظهار قيمة الفواتير الخاصة بك



