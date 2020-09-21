فرصة للشراء.. آبل تخفض سعر iPad 10.2 2020

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:00 م
iPad 10.2 2020
iPad 10.2 2020
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فرصة للشراء.. آبل تخفض سعر iPad 10.2 2020

عادة لا تقوم شركة “آبل” الأمريكية بتخفيض أسعار أجهزتها الجديدة ، لكنها خفضت سعر التجزئة الموصى به رسميًا لجهاز iPad 10.2 2020 في اليوم الأول من إطلاقه ، وهذا غير مسبوق.


iPad 10.2 2020

تم الإعلان عن الجهاز في حدث Apple الخاص عبر الإنترنت في 15 سبتمبر ، وأصبح الجهاز اللوحي متاحًا منذ اليوم ، بدءًا من 329 دولارًا لطراز Wi-Fi فقط بسعة تخزين 32 جيجابايت.

وخفضت الشركة سعر الجهاز إلى 299 دولارًا ، عند شرائه من شركة التجزئة “وول مارت” ، وكان من الممكن الاختيار بين الرمادي والذهبي.

ويمثل هذا التخفيض حوالي 10٪ من سعر الجهاز وتم البيع في اليوم الأول من توفره مما يجعله موضوعًا مثيرًا للاهتمام ، كما أن وول مارت لم توضح ما إذا كان هذا التخفيض عرضًا لفترة محدودة أم لا. .

يشبه هذا الجهاز سابقه من العام الماضي في كل شيء باستثناء مجموعة الشرائح ، حيث يعمل الطراز الجديد بمعالج Apple A12 Bionic الذي ظهر لأول مرة في عائلة iPhone XS في عام 2018 ليحل محل المعالج القديم A10. Fusion الذي ظهر لأول مرة في سلسلة iPhone. رقم 7 لعام 2016.

الجهاز به إطار زجاجي في الأمام وتصميم من الألمنيوم في الخلف ، مع ذاكرة داخلية 32 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بحجم 3 جيجا بايت ، ونموذج أعلى بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت و a 3 جيجا بايت ذاكرة وصول عشوائي.

فرصة للشراء.. آبل تخفض سعر iPad 10.2 2020

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