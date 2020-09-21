آرسنال يخطط لإقحام نجمه في صفقة نجم أتلتيكو مدريد





كشفت تقارير صحفية بريطانية أن آرسنال الإنجليزي يسعى لإقحام أحد نجومه ضمن صفقة التعاقد مع الغاني توماس بارتي نجم خط وسط أتليتكو مدريد.





وأفادت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية بأن هذا اللاعب هو نجم خط الوسط الأوروجوياني لوكاس توريرا الذي لا يعتمد عليه ميكيل آرتيتا المدير الفني لآرسنال.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن مسئولي أتليتكو مدريد يرفضون إقحام النجم الأوروجواياني في صفقة تعاقد آرسنال مع بارتي ويرغب في أن تكون المفاوضات منفصلة.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه إذا سارت الأمور في هذا الإتجاه فقد يستطيع الروخيبلانكوس التعاقد مع توريرا مقابل مبلغ يبلغ قدره 22 مليون جنيه إسترليني.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن آرسنال قد يضطر في نهاية المطاف التعاقد مع بارتي عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده التي تبلغ 44 مليون جنيه إسترليني.



