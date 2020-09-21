ريلمي تعلن عن الجديد..Narzo 20A و Narzo 20 والسعر مفاجأة

أطلقت شركة (Realme) الصينية سلسلتها الجديدة (Narzo 20) والتي تضم (Narzo 20) و (Narzo 20 Pro) و (Narzo 20A) ، بالإضافة إلى جانب واجهة المستخدم (Realme UI 2.0) القائمة على Android 11.









Narzo 20A و Narzo 20





جاء إطلاق السلسلة الجديدة بعد وقت قصير من إطلاق (Realme 7) و (Realme 7 Pro) وبعد أن أطلقت الشركة في مايو 2020 سلسلة (Narzo) بالهند مع (Narzo 10) و (Narzo 10A) ).





تقوم Realme بتوسيع محفظتها بشكل كبير في الهند ، مستفيدة من النجاح في قطاع الهواتف منخفضة التكلفة.









Narzo 20A:





هذا الهاتف مشابه جدًا للهاتف السابق (Narzo 10A) ، حيث توجد كاميرا عمودية في الخلف ونتوء داخل الشاشة مقاس 6.5 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل ، مع معالج Snapdragon 665.





توجد كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل ، وعدسة ثانية باللونين الأسود والأبيض بدقة 2 ميجابكسل ، وعدسة رجعية بدقة 3 ميجابكسل ، وتعمل هذه العدسات كمكمل للفلاتر وأوضاع البورتريه في تطبيق الكاميرا.





(Narzo 20A) يأتي ببطارية 5000 مللي أمبير لا تحتوي على شحن سريع ويتم شحنها من خلال منفذ microUSB وتوفر الشحن العكسي.





الهاتف متوفر بحجم 3/32 جيجا بايت أو 4/64 جيجا بايت ، وتتراوح الأسعار بين 115 دولارًا و 130 دولارًا أمريكيًا.









Narzo 20:





يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.5 بوصة مع انتفاخ وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل ومعالج MediaTek Helio G85 ، إلى جانب 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت من مساحة التخزين القابلة للتوسيع باستخدام بطاقة microSD.





هناك كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل ، وعدسة ثانية بزاوية عريضة 8 ميجابكسل ، وعدسة ماكرو بدقة 3 ميجابكسل.



