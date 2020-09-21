القوى العاملة توفر 2300 وظيفة براتب يصل لـ6 آلاف جنيه

كشفت مصادر بوزارة القوى العاملة، أن الوزارة بعد فترة وجيزة من إعلانها عن توافر وظائف وتعيينات جديدة لـ 2300 شاب وشابة بمحافظة الجيزة، بمؤسسات القطاع الخاص، بينهم 24 شابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن 5٪ من المؤهلين للعمل في القطاع الخاص.









فرص عمل





نجحت الإدارة المركزية للتشغيل والتشغيل بوزارة القوى العاملة بالاتفاق مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على توفير فرص عمل لنحو 6 آلاف و 200 فرصة عمل ووظيفة لجميع المؤهلات، يخصص جزء منها لذوي الاحتياجات الخاصة.





وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة في تصريحات له ، إن الوظائف متاحة للراغبين في الالتحاق بهم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، لكافة المؤهلات ، ذكورا وإناثا، بأجور تتراوح بين 1200 جنيه و 6000 جنيه مع حوافز وساعات إضافية.





وأضاف سعفان أن الامتيازات الممنوحة لوظائف شهري سبتمبر وأكتوبر متعددة ومنها أنها تأمين صحي شامل تمنحه نحو 57 شركة ومصنع بالقطاع الخاص لموظفيها، وتزداد قيمة الأجور حسب الخبرات التي يتمتعون بها من قبل العامل المرشح لبعض الوظائف التي تعتمد على عنصر الخبرة.





وأوضح الوزير أن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص، والتي تأتي تنفيذا لمبادرة “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأشد احتياجاً وتزويدهم بالمزايا التي يحتاجونها لتوفيرالحياة الكريمة والعمل اللائق.



