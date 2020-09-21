الديهي: "نحن نبني.. والمحرضون ينادون بالدمار"

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وتلعب قطر دورا تخريبيا بشكل كبير لنشر العنف والإرهاب في دور المنطقة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة في العديد من الدول، وقدم النظام القطري تمويل كبير للحوثيين خلال الفترة الماضية، من اجل الإضرار بدول المنطقة، وهو ما كشفته العديد من التقارير المخابراتية.



تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، قال إن الدوحة ونظامها تمد الجماعات الإرهابية بالعديد من المعلومات الخاصة بالدول من اجل استهداف المراكز الحيوية فيها بالعمليات الإرهابية، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم الأخرى، والترويج لهم عبر قناة الجزيرة، ووسائل إعلام قطر، بشكل كبير، وهو ما يكشف الوجه الحقيقي لتميم بن حمد.



وأضاف التقرير، أن قطر تدعم حزب الله اللبناني، وتوفر له كل التمويلات من اجل استخدام في عمليات إرهابية وتخريبية، من خلال مؤسساتها الخيرية العديدة، إضافة إلى دعمها إلى الحوثيين، من أجل نشر الفوضى والإرهاب في اليمن والسعودية وغيرها من دول المنطقة، بجانب دعم الجماعات المسلحة والإرهابية في العديد من الدول من اجل خدمة النظام القطري.

عرض الإعلامي نشأت الديهي، فيديوهات تظهر المقاول المقيم في إسبانيا محمد علي، يتحدث بغضب موجهًا رسالة إلى الشعب المصري داعيًا للنزول إلى الشوارع احتجاجًا على إدارة سلطات البلاد.وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، إن "محمد علي في حالة هلع لأنه لم يجد صدًا لدعوته في الشارع المصري"، مؤكدًا وجود أبعاد نفسية و"كلاكيع" داخله تحكم أدائه وسلوكه.وشدد على أن الهجوم المستمر على مصر دليل أنها دولة ناجحة، متابعًا: "نبني بلدًا وينادون بالدمار، لذا لن يرحم الشعب هؤلاء الخونة".