تطبيقات تساعدك على بيع أو شراء السيارات المستعملة

امتلاك سيارة خاصة حلم للكثيرين، حيث يمكنهم التخلص من مشاكل انتظار سيارة أجرة ، أو خدمات طلب سيارة عبر الإنترنت ، ولكن بسبب الأسعار الباهظة للإمكانيات ، يلجأ الكثيرون إلى الشراء السيارات المستعملة ، لكن لا توجد خبرة ومعرفة بأماكن عرض هذه المركبات، لذلك سنقدم لكم أهم التطبيقات التي تتيح لكم فرصة اختيار السيارات المناسبة









تطبيقات بيع وشراء السيارات المستعملة





تطبيق سيارات مستعملة مصر





تم إطلاق هذا التطبيق في أبريل 2020 ، وهو سهل وبسيط ، وهو عبارة عن منصة على الإنترنت لعرض وبيع السيارات المستعملة فقط.





وتتيح لك وضع إعلانات لبيع السيارات المستعملة ومواصفاتها واختيار المناسب منها.





يعرض التطبيق جميع أنواع السيارات وأسعارها الجديدة وفي صالات العرض حتى يتمكن المستخدم من اكتشافها بسهولة ، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى صاحب المنتج المراد بيعه من خلال تحديد عنوانه على الخريطة التي يوفرها التطبيق.





يوفر التطبيق على المستخدم الوقت والجهد حيث يظهر له أقرب شخص في محيط المحافظة أو المدينة التي يتواجد بها ، ويقع في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان والجيزة والمحافظات الأخرى.









تطبيق شيفت





يقدم موقع شيفت أخبار السيارات تطبيقًا جديدًا يحمل نفس الاسم يتيح لك شراء وبيع السيارات المستعملة إلكترونيًا ، حيث تم توفير قائمة بحث ذكية تنقلك إلى ما تبحث عنه وتتكيف معه لقدراتك المالية.





يوفر التطبيق خدمة مجانية للإعلان للبائع عن بيع سيارته المستعملة ومن خلال الإعلانات يضمن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يبحثون عن سيارة مستعملة.









تطبيق سوق السيارات





سوق السيارات في مصر هو تطبيق شامل لجميع السيارات الجديدة والمستعملة بالصور ، حيث يمكن للعميل عمل إعلان للبيع لسيارة جديدة أو مستعملة ، وسيارة للتخصيص ، ويمكنه البحث عن الإعلانات والاختيار الأنسب حسب مواصفات والقدرات المادية









تطبيق هتلاقي





موقع وتطبيق هتلاقي هو أكبر سوق سيارات متخصص على الإنترنت لبيع السيارات المستعملة في الشرق الأوسط ، ويمكنك عرض سيارتك للبيع مجانًا وأسرع وأسهل ومجاني لملايين من المشترين.





يمكنك البحث عن سيارة مستعملة للبيع من خلال تحديد نقطة معينة داخل محرك البحث ، مثل الشركة المصنعة ، والسعر ، وعدد الكيلومترات ، وقائمة طويلة من المعايير الأخرى.





القدرة على حفظ سياراتك المفضلة ، حفظ قائمة سياراتك المفضلة إذا لم تتمكن من العثور عليها في التطبيق. عند إضافتها عبر المستخدمين ، يرسل لك التطبيق إشعارات تلقائيًا.



