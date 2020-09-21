نشوى مصطفى تكشف تعرضها لموقف محرج يوم زفافها

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تحدثت الفنانة نشوى مصطفى، عن موقف محرج تعرضت له يوم زفافها حيث تأخر زوجها عليها ثلاث ساعات.



وقالت "مصطفى" في حلقة خاصة من برنامج "بيت البلد" المذاع على قناة "المحور" أنها عندما سألت زوجها عن سبب تأخره رد قائلا: " بسبب مباراة نادى الزمالك والحمد لله فاز".



تابعت "مصطفى" قائله: "وجهت له سؤالا آخر، ماذا لو اتغلب؟، فرد قائلا: "مكنتش حضرت " وعبرت عن علاقتها بكرة القدم قائله: "أننى لا أحبذ تشجيع كرة القدم ولكنى مجبرة على ذلك بسبب تشجيع زوجى وابنى لنادى الزمالك".