"بتروتريد" تنهي عصر فاتورة الغاز الورقية التقليدية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
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أعلنت شركة بتروتريد المسئولة عن قراءة و تحصيل استهلاكات الغاز الطبيعي عن انتهاء فعاليات الدورة التدريبية بالقرية الذكية ضمن مشروع التعاون مع شركة " خالص " لخدمات الدفع الإلكتروني ، و هي الدورة التي تم تنظيمها لمندوبي التحصيل بمناطق الصعيد على استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني التي سيتم توفيرها لتكون بيد كل مندوب في مواقع الصعيد المختلفة ، و التي سيقوم المندوب من خلالها بطباعة إيصال فوري للعميل بديلا عن الفاتورة الورقية التقليدية .

و اعتبرت الشركة أن مشروع " بتروتريد الرقمية " يعد تماشيا مع برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية نحو التحول الرقمي و في إطار استراتيجية مصر الرقمية التي تهدف للوصول إلى الشمول المالي و المجتمع اللانقدي .

و ذكرت الشركة أنه تم نشر 370 ماكينة من شركة " خالص " جاهزة للعمل بأيدي جميع مندوبي الشركة لاستخدامها على مستوى مناطق الصعيد بالكامل بدء من الشهر القادم.

كما ذكرت الشركة أنه تم تغطية 10 مناطق على مستوى القاهرة الكبرى حتى الآن بالتعاون مع شركة " ضامن " كما تم تسليم 250 ماكينة لمندوبي الشركة بمناطق الأسكندرية سيتم استخدامها لتحصيل فاتورة سبتمبر وتدريب رجال الموقع علي استخدام ماكيناتPOS.

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