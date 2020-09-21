أحمد موسى لوالد "الهارب محمد علي": "معرفتش تربيه".. والأخير يرد (فيديو)



وتابع علي عبد الخالق أن نجله غدر بأهله وسرق أموال شقيقه وتقدر الأموال التي سرقها من شقيقه وأولاده والعائلة 22 مليون جنيه، قائلا: "هددني العاق بالضرب بالحذاء.. تراب مصر في فمي وباليد الأخرى سيف أذبحه به".



وأشار إلى أنه لا يعلم من يقود نجله الذي يتحدث باسم الغلابة ويأكل أموال اليتامى أبناء شقيقه المتوفي الذين يقيمون في شقة إيجار جديد حاليا، مشيرا إلى ان زوجته اكدت في مكالمة سابقة أن أخلاقه تغيرت.



وأكد أن نجله سافر من مصر ومعه ما يقرب من نصف مليار ويصرف على الإخوان وصرف الملايين على إنتاج الأفلام والمسلسلات فهو لا علاقة له بالسياسة ولا يفهم فيها من الأساس.



طلب علي عبد الخالق والد الهارب محمد علي إطلاق اسم محمد الخاين على نجله لآنه تبرأ منه منذ نزول اول فيديو له وهو عاق له ولأهله ولبلده.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، العاق مريض شهرة فهو إنسان وضيع كداب، متمنيا ان يكون اسمه محمد الخاين بدلا من محمد علي فهو كاره نفسه.وقال الإعلامي احمد موسى لوالد الهارب "معرفتش تربيه"، ليرد علي عبد الخالق أنه لو علم بما سيفعله وأن هذا سيكون سلوكه "لذبحه".