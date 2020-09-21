قبل عرض الحلقة ال 13..تعرف على أبرز أحداث الحلقة الثانية عشر من "الوجه الآخر "

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:12 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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بعد ساعات تبدأ الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "الوجه الآخر"، المذاع من السبت للأربعاء من كل أسبوع علي قناة cbc دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

ويعرض لكم "الفجر الفني " أبرز أحداث الحلقة الثانية عشر والتي بدأت بقيام نسرين طافش والتي تجسد شخصية "سارة" إخبار زوجها يحيي "ماجد المصري" بأنها أنهت تعاقدها عن أي أعمال مع رجل الأعمال نبيل الكاشف والذي توجه عداوة قوية بينهم ، وحاولت سارة أن مصالحة زوجها بسفرهم إلي شرم لينسوا كل المشاكل التي حدثت بينهم.

وخلال رحلتهم السفرية كان يحيي شارد الذهن ويفكر دائما في فرح شقيقة زوجته سارة والتي جمعتها علاقة سابقاً.

وتوالت الأحداث وقام شريف الساكت والذي يجسده الدور "إسلام حافظ" بالتقدم لأهل ملك "هدي الأتربي" لخطبتها بعد إنفصالها عن رامي شقيق سارة ولكنها وافقت عليه بالرغم من معارضة أهلها له وخاصة أنه كان متهم بقتل والد سارة زوجة شقيقها يحيي.

وانتهت أحداث الحلقة بذهاب فرح "ندي موسي" للطبيبة لإجراء بعد الفحوصات ولا سيما بعد الدوران التي اصبحت تتعرض له بإستمرار ، إلي أن أخبرتها الطبيبة بأنها حامل.

مسلسل "الوجه الآخر " يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، ويدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي.

ويظهر ماجد المصرى في أحداث المسلسل بشخصية رجل أعمال ، يدخل في عدة أزمات، أبرزها صراع على المال بطريقة غير مشروعة، ومن خلال تلك المواضيع يتناول ماجد المصرى قضية مهمة للمجتمع المصرى، خاصة أن تلك المواضيع تهم قطاع كبير من الجمهور.

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