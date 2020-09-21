وزير التعليم يروي تفاصيل فصله من جامعة القاهرة

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه خلال دراسته حصل على منحة للدراسة في أمريكا، وخلال أربع سنوات فقط حصل على ماجستير في الرياضة وماجستير في الميكانيكا، ودكتورة، ورغم ذلك تم فصله من وظيفة معيد بجامعة القاهرة بسبب وجود قانون في مصر، يفصل أي معيد لا يحصل على الماجستير من مصر، وقام بالتدريس في أحد الجامعات الامريكية لفترة طويلة.



وتابع "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، أن مصر لديها كافة المقومات لبناء قدرات بشرية متطورة، خاصة أن ذكاء الاطفال في مصر يصل لنفص ذكاء الاطفال في الدول المتقدمة.



هذا وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خلال تصريحات إعلامية سابقة، إن الوزارة تسعى لإعداد وتدريب الطلاب على استخدام العقل والتكنولوجيا في سن صغير، معقبا: " نظام أون لاين أصبح أمر واقع ولن يتم التراجع عنه بعد كورونا".



وأضاف، أن أزمة كورونا نبهتنا أهمية نظام "أون لاين" في حياتنا اليومية وبخاصة في التعليم، مشيرا إلى أن الطلاب يستطيعون التكيف مع النظام الجديد أكثر من أولياء الأمور، معقبًا: "الخوف لدى أولياء الأمور هو اللي بيعرقل قدرتنا على إنقاذ الولاد".



ووجه وزير التربية والتعليم، حديثه لأولياء الأمور قائلًا: "لا تحرموا الأولاد من التعلم أفضل مما تعلمنا، مؤكدا أنه لا يوجد استبدال لنظام المدرسة بـ نظام الأون لاين".

