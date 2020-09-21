والد الهارب محمد علي: ابني مريض شهرة.. ومصيره الإعدام

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:55 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال محمد علي عبد الخالق، والد الهارب محمد علي، إن نجله يتعاطى المخدرات ويشرب الخمور ولذلك فاقد للوعي، متابعا: " نهاية ابني الإعدام، وسأكون سعيدًا بذلك وأقسمت بأنه لن يدفن في مقابر العائلة".

وأضاف "عبد الخالق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "ده ابن عاق ليا والدولة وهو مريض شهرة وما يفعله حاجة شاذة".

وفي وقت سابق، قال الإعلامي أحمد موسي، إن الإرهابي محمد على سيأتي لمصر ويركب "البوكس" بتهم الفساد والخيانة والتهرب الضريبي والسرقة والتآمر على مصر.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الهارب محمد علي سوف يتم محاكمته والشعب المصري يحدفه بما في قدمه لأنه يكره من يتآمر على بلده ويخونها ويعمل كأجير لهدم مصر.

وفي ذات السياق قال العقيد حاتم صابر، خبير الإرهاب الدولي، إن جماعة الإخوان الإرهابية تمتلك لجان الكترونية لخلق حالة مستمرة من الوهم على مواقع التواصل الاجتماعي لإثارة حالة من البلبلة وإثارة الرأي العام.

وأضاف "صابر" في حواره ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي": "ما تقوم به الجماعة بخلق تريند على مواقع التواصل خاصة تويتر ضمن العمليات النفسية التي تقوم به هذه الجماعة لخلق عقل جمعي عند بعض الناس وتقويت الرأي العام في حالة من الإحباط والتشكيك وفقد الأمل".

وتابع "دائمًا يثيرون المشاكل حول ما سيحدث لخلق خوف دائم لدى المصريين باستمرار على مستقبل البلد، وما تقوم به الآن هو محاولة لاحتضان الجماعات التكفيرية والإرهابية عقب ثورة الشعب المصري عليها، لأن هذه الجماعات كانت ترى أن هذه الجماعة زنادقة لأنهم يمارسون السياسة وهذا مخالف لما اعتادت عليه هذه الجماعات التي ترى أن السياسة هي مخالفة للشرع".

وأشار خبير الإرهاب الدولي، إلى إن الدول المعادية لمصر تستخدم هذه الجماعة لتحقيق أهدافها، موضحًا أنها تنتهج حاليًا سياسة تدميرية ضد الدولة المصرية بعد فشلها في كسب تأييد الشعب.

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الكلمات المفتاحية

مرض شهرة الهارب محمد علي الإعلامي احمد موسى

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