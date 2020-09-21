محمد رمضان يرد على أحمد الفيشاوي:"آخره معايا صورة"

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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قام الفنان محمد رمضان بالرد على أغنية "نمبر 2" للفنان أحمد الفيشاوي الذي من المقرر طرحها خلال الأيام المُقبلة، والتي قصد فيها السخرية من أغنية "نمبر 1" للفنان محمد رمضان.

نشر محمد رمضان مقطع فيديو له من كواليس تصوير أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان "الدبابة"، وذلك من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اشتمل جزء منها على الرد على سخرية الفيشاوي من أغنيته، حيث قال خلال الفيديو:"رقم 1 مش 2، ميخصنيش ظروفك واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

وكان أحمد الفيشاوي قد صرح مؤخرًا، خلال لقائه في برنامج "et بالعربي"، أن أغنية "نمبر 2" تعتبر إسقاطًا واضحًا على أغنية "نمبر 1" لمحمد رمضان، وتريقة عليه بنسبة 100 %، لافتًا إلى أن كلماتها جريئة، و أن فكرة الرد على الأحداث بطريقة كوميدية من خلال أغاني الراب ليست بشئ جديد، لكنها موجودة منذ التسعينيات.

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