بالصور.. محافظة البحيرة تُحذر مواطنيها ارتفاع منسوب النيل في تلك الأماكن وتُطالب بإخلاء المنازل فوراً

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:12 م
ارتفاع منسوب النيل
ارتفاع منسوب النيل
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بالصور.. محافظة البحيرة تُحذر مواطنيها ارتفاع منسوب النيل في تلك الأماكن وتُطالب بإخلاء المنازل فوراً

قامت محافظة البحيرة بإرسال خطابات رسمية لجميع رؤساء الوحدات المحلية التابعة للمحافظة، من اجل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بشأن احتمالية ارتفاع منسوب مياه نهر النيل خلال الثلاثة أيام القادمة، وتضمنت تلك الخطابات تكليفات عاجلة بمراكز كوم حمادة وشبراخيت وإيتايى البارود والمحمودية والرحمانية ورشيد.

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محافظة البحيرة تُحذر مواطنيها من ارتفاع منسوب المياه

حيث دفعت الوحدة المحلية بمدينة رشيد التابعة  لمحافظة البحيرة منذ قليل بسيارات عليها مكبرات صوت تجوب الشوارع خلال الساعات الماضية، حيث حذرت المواطنين من احتمالية ارتفاع منسوب مياه النيل حرصاً على المواطنين وحياتهم وجميع ممتلكاتهم.

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كما نشرت الوحدة المحلية أيضاً تحذيراً هاماً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”، ناشدت من خلاله المواطنين بضرورة إخلاء المباني الواقعة على أراضي طرح النيل، وجميع أصحاب الأقفاص السمكية وحظائر الماشية، نظراً لارتفاع منسوب المياه خلال الأيام القادمة حفاظاً على أرواح المواطنين.

وجاء في نص المنشور الموجه من محافظة البحيرة إلى الوحدات المحلية: “في إطار الإجراءات الواجب اتخاذها، تزامناً مع احتمالية إمرار تصرفات زائدة بنهر النيل، خلال الثلاثة أيام القادمة، وما يتبع ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بفرع رشيد من نهر النيل، وحدوث غمر لأراضي طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائي، والمتعدى عليها من واضعي اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية. 

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يتم اتخاذ اللازم فوراً نحو إخلاء جميع المبانى، من منازل وحظائر مواشي ومخازن وأقفاص سمكية، وكذا أي تشوينات للمحاصيل الزراعية، على أراضي طرح النهر، بنطاق الوحدة المحلية، وكذا التنبيه على المواطنين بسرعة إخلاء المزروعات الخاصة بهم، وأي متعلقات يمكن أن تتعرض للتلف، نتيجة الغمر بمياه النيل وارتفاع مناسيب المياه أو الفيضان”

لذا يجب على جميع المواطنين اتباع تعليمات الجهات الحكومية خلال هذه الفترة حرصاً على حياتهم من ارتفاع منسوب المياه خلال الأيام القادمة، مع الرجوع خلال الفترة القادمة إلى ديارهم من جديد بعد عودة منسوب المياه لطبيعيته.

بالصور.. محافظة البحيرة تُحذر مواطنيها ارتفاع منسوب النيل في تلك الأماكن وتُطالب بإخلاء المنازل فوراً

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