"عمل الغلط مع أختي".. مفاجآت حول واقعة تصوير شاب بـ"قميص نوم" في الطالبية

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كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول واقعة ضرب شاب وتكبيله وتصويره بـ"قميص نوم حريمي"، لفسخه خطبته من فتاة بمنطقة الطالبية، غرب المحافظة، إذ تبين أن المجني عليه كان يمارس الجنس مع الفتاة دون أن يفقدها عذريتها.



وبينت التحقيقات أن الفتاة أخبرت أخيها بما كان يحدث بينهما، عندما قرر الشاب فسخ خطبتهما، وعلى إثر ذلك استدرجوه إلى شقتهم، وتعدوا عليه بالضرب وصوروه.



كان استدرج شخصان خطيب اختهما، إلى شقتهم بمنطقة الطالبية، غرب الجيزة، وقاموا بضربه وتكبيله وتصويره بـ"قميص نوم حريمي" ثم حلقوا شعره انتقامًا منه، لممارسته الجنس مع شقيقتهما، وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد إسلام السيد رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، من عامل بسوق روض الفرج، عشريني العمر، يتهم خطيبته السابقة عمرها 15 سنة، واخيها من والدتها بإستدراجه إلى شقتهم وقاموا بضربه وتكبيله وتصويره بـ"قميص نوم حريمي" ثم حلقوا شعره، لوجود خلافات بينهم لفسخه خطبته من الفتاة.



تحريات المباحث التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلى صحة البلاغ الوارد، وأن المشكو في حقهم، فعلوا ذلك لممارسة المجني عليه الجنس مع اختهما دون أن يفقدها عذريتها، ثم قرر فسخ خطبتهما.



وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة غرب الجيزة والرائد محمد حبيب معاون مباحث القسم، من القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

