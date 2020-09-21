الخميس.. كريم فهمي ضيف برنامج "معكم منى الشاذلي"

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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ويحكي فهمي كواليس مسلسله الأخير "ونحب تاني ليه" والذي لاقى نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني.

وتحدث فهمي عن أكثر المشاهد التي تعلق بها خلال العمل، مشيدا بنجوم العمل وتعاونهم طوال فترات التصوير.

وقال فهمي إن دور "مراد السويفي" من أقرب الشخصيات إلى قلبه وأنه بمثابة "منطقة محببة" له في التمثيل.


وعبر كريم فهمي عن سعادته بردود الأفعال الكبيرة على الشخصية، والتي كانت مثار أحاديث السوشيال ميديا طوال شهر رمضان الماضي.

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