مدحت شلبى على أون تايم سبورتس





تعلن قنوات أون تايم سبورتس برئاسة الأستاذ ايمن سالم عن انضمام الكابتن مدحت شلبى إلى صفوف مقدمى البرامج و المعلقين على المباريات و ذلك أضافة الى كوكبة نجوم القنوات الرياضية بمجموعة المتحدة للخدمات الأعلامية