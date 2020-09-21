الأرصاد الجوية تعلن نهاية فصل الصيف رسميا خلال ساعات

طقس الثلاثاء نهارًا



طقس الثلاثاء ليلًا



الظواهر الطبيعية





الوصف الفني لخرائط الطقس

- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا الثلاثاء هو نهاية فصل الصيف رسميًا، وبداية فصل الخريف فصل التقلبات الجوية.وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن فصل الخريف هو فرص التقلبات الجوية مع تزايد احتمالية فرص سقوط الأمطار خاصة على شمال البلاد تصل إلى حد السيول على سلاسل البحر الأحمر وسيناء.وأشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت بيانًا تحذيرًا بكل التقلبات المتوقعة خلال فصل الخريف إلى جميع الهيئات والوزارات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة.وكانت أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، أعلنت من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد، كما تنشط على غرب وجنوب الصعيد.- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.- طقس لطيف على السواحل الشمالية.- طقس لطيف على شمال الصعيد.- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.- أمطار متوسطة (20%) تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.