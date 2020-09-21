الأرصاد الجوية تعلن نهاية فصل الصيف رسميا خلال ساعات

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 08:07 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
Advertisements
قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا الثلاثاء هو نهاية فصل الصيف رسميًا، وبداية فصل الخريف فصل التقلبات الجوية.

وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" أن فصل الخريف هو فرص التقلبات الجوية مع تزايد احتمالية فرص سقوط الأمطار خاصة على شمال البلاد تصل إلى حد السيول على سلاسل البحر الأحمر وسيناء.

وأشار إلى أن هيئة الأرصاد الجوية أصدرت بيانًا تحذيرًا بكل التقلبات المتوقعة خلال فصل الخريف إلى جميع الهيئات والوزارات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة.

وكانت أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، أعلنت من خلاله تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد، كما تنشط على غرب وجنوب الصعيد.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية
- أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.
- أمطار متوسطة (20%) تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس
- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فصل الصيف طقس سلاسل البحر الأحمر درجات الحرارة الخريف الأرصاد

أخبار تهمك

عاجل.. توجيه جديد من السيسي للحكومة بشأن الصعيد

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يستهدف صفقة غير متوقعة في الميركاتو

منذ أقل من ساعتين

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

سواريز يقترب من البقاء في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

مبلغ مالي ضخم يدخل خزائن برشلونة من رحيل سيميدو

منذ 42 دقيقة

نجم برشلونة رفض عرض ريال مدريد

منذ ساعة و 20 دقيقة

آخر كلام.. مرتضى منصور يكشف عن مدرب جديد ينافس فيريرا على تدريب الزمالك

منذ ثلث ساعة

برشلونة يودع لاعب جديد في صدمة غير متوقعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ حوالي 6 ساعات

كارينيو يصدم الزمالك

منذ ساعتين

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

نجم برشلونة يودع زملاءه برسالة عاطفية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

عقبة جديدة تُعرقل انتقال يوسف البلايلي إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المقبلة (فيديو)

أمطار رعدية تصل لحد السيول.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

الأرصاد: استمرار سقوط الأمطار بجنوب سيناء والصعيد.. وانخفاض الحرارة بالقاهرة مع ارتفاع الرطوبة (فيديو)

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

طقس اليوم| انخفاض طفيف بالحرارة.. والعظمى 34 بالقاهرة (فيديو)

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
07:39 م

مبلغ مالي ضخم يدخل خزائن برشلونة من رحيل سيميدو

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

06:59 م

نجم برشلونة رفض عرض ريال مدريد

07:01 م

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

05:56 م

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

02:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»