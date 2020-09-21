استعدادات خاصة بقناة اقرأ لتغطية الاحتفال باليوم الوطني السعودي ال ٩٠

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحت شعار "همة حتى القمة"  وكعادتها السنوية، استعدت قناة اقرأ، هذا العام للاحتفال باليوم الوطني السعودي ال ٩٠ والذي يوافق ٢٣ سبتمبر من كل عام.

وتحت عنوان هشتاج "اقرأ تحتفل بالوطن" سخرت القناة كافة إمكانياتها وطواقمها الفنية والإدارية ومنصاتها الإليكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، لتغطية الاستعداد للاحتفال وفعالياته يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٢- ٢٣ سبتمبر، بداية من الساعة الثامنة مساء وحتى منتصف الليل، حيث تقوم القناة باستضافة كوكبة من الرموز الوطنية في الداخل والخارج، وعرض العديد من اللقاءات  والتقارير التليفزيونية عن فعاليات اليوم الوطني، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من أهم الأفلام والبرامج الوثائقية التي ترصد وتؤرخ إنجازات المملكة في ماضيها وحاضرها، و ما تبذله وتتطلع إليه من جهود مستمرة لرقي مستقبلها، وما وصلت إليه من مكانة عالية في قلوب المسلمين والعرب والعالم أجمع.

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