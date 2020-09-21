أحمد موسى يطلق هاشتاج "الشعب يريد إعدام الإخوان" (فيديو)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:43 م
الإعلامي احمد موسى
الإعلامي احمد موسى
داليا الحسين
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أطلق الإعلامي احمد موسى، هاشتاج "الشعب يريد إعدام الاخوان" لأنهم يعملون على إسقاط مصر ولكن لن يستطيعون فعل ذلك.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إن الشعب المصري عظيم وعاش ليلة سعيدة في ظل فشل من الجماعة الإرهابية.

وتابع الإعلامي أن وجود عدد من الأطفال في الشوارع لا تتعدى «كام نفر» يؤكد فشل الدعوات وعرضت الجزيرة فيديوهات مفربكة وقديمة.

وتلعب قطر دورا تخريبيا بشكل كبير لنشر العنف والإرهاب في دور المنطقة، من خلال دعم الجماعات الإرهابية والمسلحة في العديد من الدول، وقدم النظام القطري تمويل كبير للحوثيين خلال الفترة الماضية، من اجل الإضرار بدول المنطقة، وهو ما كشفته العديد من التقارير المخابراتية.

تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، قال إن الدوحة ونظامها تمد الجماعات الإرهابية بالعديد من المعلومات الخاصة بالدول من اجل استهداف المراكز الحيوية فيها بالعمليات الإرهابية، إضافة إلى توفير كافة وسائل الدعم الأخرى، والترويج لهم عبر قناة الجزيرة، ووسائل إعلام قطر، بشكل كبير، وهو ما يكشف الوجه الحقيقي لتميم بن حمد.

وأضاف التقرير، أن قطر تدعم حزب الله اللبناني، وتوفر له كل التمويلات من اجل استخدام في عمليات إرهابية وتخريبية، من خلال مؤسساتها الخيرية العديدة، إضافة إلى دعمها إلى الحوثيين، من أجل نشر الفوضى والإرهاب في اليمن والسعودية وغيرها من دول المنطقة، بجانب دعم الجماعات المسلحة والإرهابية في العديد من الدول من اجل خدمة النظام القطري.

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هاشتاج مصر الشعب يريد إعدام الاخوان الإعلامي احمد موسى

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