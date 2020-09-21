عقبة جديدة تُعرقل انتقال يوسف البلايلي إلى الأهلي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يبحث مسؤولو النادي الأهلي مع نظرائهم بأهلى جدة السعودى من أجل حسم صفقة انتقال يوسف البلايلى جناح الفريق السعودى، للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي

وشهدت مفاوضات الأهلي مع مسؤولي أهلي جدة لضم يوسف البلايلي شد وجذب بين الطرفين بسبب المقابل المادى الذى اشترطه مسئولو النادى السعودى للإستغناء عن خدمات البلايلى.

ويحصل يوسف البلايلي على راتب قيمته 3 مليون و300 ألف يورو خلال فترة تعاقده مع الفريق السعودى والتى تنتهى فى 2022، فضلاً عن حصول والد يوسف البلايلى على عمولة بقيمة مليون يورو.

من جانبه كشفت مصادر صحفية أن مسؤولي الأهلي عرضوا مالى ضئيل جدًا لا يتناسب مع حجم اللاعب، حيث وضع الفريق السعودي حد أدنى لإبرام الصفقة بمبلغ لا يقل على 2.5 مليون يورو، بخلاف راتب اللاعب والعمولة التى سيحصل عليها والده.

الجدير بالذكر أن النجم الجزائري الجزائري يوسف البلايلي قد دخل، فى مشاكل مع إدارة أهلى جدة السعودي، بعد رفضه العودة إلى السعودية، بعد عودة منافسات الدوري السعودي، عقب توقف استمر أكثر من 4 أشهر، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

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