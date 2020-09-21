أحمد قمحة: سياسة جماعة الإخوان تقوم على الإرهاب

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإخوان في تركيا وإسبانيا «ركبهم بتخبط» مما سيحدث معهم ومصيرهم المنتظر، حال وجود تنسيق ولقاء بين المخابرات المصرية والتركية كما تزعم أنقرة.



وتابع "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإرهابي حمزة زوبع استضاف ياسين أقطاي "عشان يطمئن على ركبه".



وأضاف الإعلامي أن ما قاله جاويش أوغلوا وأردوغان يعبر عن مصالح تركيا مردفا، "الدول مصالح وما يعنيهم مصلحتهم فقط".



وأردف، "من الممكن أن يقوم أردوغان بشحن الإخوان في تركيا كما شحن آلاف الصينين رغم أنهم كانوا لاجئين في بلاده متابعا «كل حاجة في السياسة واردة"



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن، الإخوان لن يستمروا كثيرا في تركيا، مؤكدا: «لو انتهت تركيا خلاص مفيش قطر».



واستطرد موسى، أن ثورة 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ، والتي أكدت أنه لا إخوان بعد اليوم لأنهم خانوا مصر ونقلوا الأسرار للأعداء.



وواصل أحمد موسى: "أقسم بالله الإخوان ليس لديهم مشكلة في قتل الشعب المصري كله ويتبقى عناصر الجماعة فقط".



قال أحمد ناجي قمحة، الخبير بشئون الجماعات الإرهابية، إن القضاء على تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية بالكامل خلال 7 سنوات أمر غير ممكن، خاصة أن هذا التنظيم استمر لمدة تصل لـ 92 عامًا.وتابع "قمحة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن جماعة الإخوان تلقت صدمة كبيرة في 30 يونيو 2013، معقبًا: " الجماعة لم تكن تتخيل الحراك الشعبي الكبير الذي حدث في ثورة 30 يونيو"ولفت إلى أن سياسة جماعة الإخوان تقوم على الإرهاب، من خلال العمل مع مجموعة من التنظيمات الإرهابية التي تأخذ نفس الشكل العنقودي للتنظيم، مضيفًا أن الجماعة الإرهابية تعمل الآن على الحفاظ على القاعدة الشعبية التي نجحت في التحكم في عقولها على مدى عشرات السنوات الماضية.