العشري يُعلن تشكيل حرس الحدود لمواجهة بيراميدز بالدوري

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه بيراميدز بعد قليل في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل حرس الحدود ضم كلا من :-

حراسة المرمى : أحمد السعدني 

خط الدفاع : حسن مجدي - محمد محمود الشبيني - خالد سامي - عمرو الحلواني

خط الوسط : أحمد فتحي "فيليكس" - محمد أسامة - مصطفى جمال - نانا أنتوي

خط الهجوم : محمد عبد اللطيف "جريندو" - توني لوكاسا.

البدلاء :-

محمود رضا - جهاد جنيدي - محمد مصطفى إمام "شطة" - مصطفى مارسيلو - يوسف محمد - إبراهيم كونيه - عبد الرحمن خالد "جبنة" - توني جوميز - أحمد شرويدة.

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