إصابة 4 أشخاص فى تصادم 3 سيارات أعلى محور المشير

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أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكى بطريق محور المشير طنطاوى.



تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بمحور المشير طنطاوى، وانتقل رجال المرور إلى المكان وتبين وقوع حادث مرورى بين سيارة ميكروباص بسيارتين ملاكى مما اسفر عن إصابة 4 أشخاص على الأقل وتم نقل المصابين إلى المستشفيات وجارى رفع آثار الحادث.



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أمرت نيابة حلوان الكلية حبس سائق مقطورة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس 7 سيارات أمام مستشفي حلوان مما أسفر عن أصابة 4 أشخاص وحدوث تلفيات وخسائر بالسيارات.



كما كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل الحادث، أن عدم وجود فرامل في سيارة المقطورة كان سبب وراء الحادث.



وتبين من التحقيقات أن ال7 سيارات كانت ملاكي وبينهم سيارة ميكروباص كما أستعلمت النيابة العامة في وقت سابق، عن الحالة الصحية للمصابين وإرسال تقرير وافي بالحالة الصحية تمهيدا للاستماع إلي أقولهم.



البداية عندما تلقي مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من النجدة مفادها وقوع حادث مروري أمام مستشفى حلوان العام، وبالانتقال والفحص تبين قيام سائق مقطورة بدهس واصطدامه بـ7 سيارات.



وألقت قوات الأمن القبض على السائق المتسيب في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.