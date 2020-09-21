التموين تكشف تفاصيل معارض "أهلا المدارس" قبل انطلاق العام الدراسي (فيديو)

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كشف أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن "أهلا المدارس" يضم 875 معرضًا في 19 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية.



وقال "حسام الدين" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إنه يتوقع أن يكون الإقبال على هذا المعرض أقل من الأعوام الماضية لأن الموسم الدراسي لن يكون بكامل طاقته وجزء من التعليم سيكون أون لاين.



وتابع "حتى لو اليوم الدراسي يوم واحد، فالطالب في هذه الحالة يحتاج إلى الشنطة واللانش بوكس والورقة والقلم، وهذا كان الهدف من إقامة هذا المعرض"، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكبير لإقامة مثل هذه المعارض.



وفي تصريحات سابقة قال مساعد وزير التموين، إن افتتاح معرض "أهلا مدارس" جاء ليوفر احتياجات الأسرة المصرية وبأسعار مخفضة، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بكل ما يخص المواطن وما يحتاج له، معلقا: "الرئيس يتابع أدق التفاصيل".



وأشار "حسام"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن وزارة الصحة تشرف على كل إجراءات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمعرض لضمان أن يكون آمن صحيا 100%.



وأضاف مساعد وزير التموين، "العارضيين عايزين يخدموا الزائرين للمعرض.. الناس داخلة بحماس وعايزة تخدم الزبون".



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز العروض والاسعار والتخفيضات المقدمة في معرض "أهلا مدارس":

- المعرض يستمر لمدة أسبوع ويوجد به كل ما يخص التعليم الإلكتروني وأجهزة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الأحذية والحقائب المدرسية والسلع الغذائية الخاصة بوجبات المدارس، ويتم توفير السلع بأسعار متميزة وجودة عالية، وتخفيضات تتراوح بين 20% و30%.

- الموسم الدراسي لعام 20202021، سوف يشهد وجود عدد من المتغيرات تتمثل في تراجع الأسعار بنحو 10-30%، وكذلك الأدوات المدرسية المستوردة في ظل وجود مخزون من العام الماضي.

- كافة المستلزمات المدرسية للطلاب في المراحل التعليمة المختلفة من الزى المدرسي والشنط المدرسية بأسعار مخفضة لا تقل عن 20%.

- يوجد انخفاض في أسعار الأدوات المدرسية بنسبة 10 إلى 15% خلال الموسم الدراسي الحالي، بجانب تراجع فاتورة الاستيراد بنسبة 50% مقارنة بالموسم الدراسي الماضي.

- يبدأ سعر الشنط المدرسية من 50 جنيها فأكثر، وفقا لنوع الشنطة بجانب تخصيص جناح لطرح المستلزمات الغذائية من جبن وألبان وعصائر ومربات وكافة المواد الغذائية التي يحتاجها سندوتش الطفل.

- هناك شنطة أوروبية كانت تباع بسعر 500 جنيه العام الماضي تباع هذا العام بسعر 250 جنيه.

- الاقلام الأوروبي يبدأ سعرها من جنيه والمصري بسعر 75 قرشا.



والمعرض يأتي ضمن خطة وزارة التموين لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، فسوف يقام ١٩ معرض فى ١٢ محافظة وكذلك إقامة ٢١ معرض متنقل وبمشاركة ١٧٥ شركة بالمعارض المختلفة، حيث ستقوم الغرف التجارية بإنشاء المنافذ بالتعاون مع المحافظين الذين سيوفروا المساحات اللازمة بمناطق مركزية بكل محافظة.