التموين تكشف تفاصيل معارض "أهلا المدارس" قبل انطلاق العام الدراسي (فيديو)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
كشف أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، إن "أهلا المدارس" يضم 875 معرضًا في 19 محافظة على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال "حسام الدين" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين إنه يتوقع أن يكون الإقبال على هذا المعرض أقل من الأعوام الماضية لأن الموسم الدراسي لن يكون بكامل طاقته وجزء من التعليم سيكون أون لاين.

وتابع "حتى لو اليوم الدراسي يوم واحد، فالطالب في هذه الحالة يحتاج إلى الشنطة واللانش بوكس والورقة والقلم، وهذا كان الهدف من إقامة هذا المعرض"، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكبير لإقامة مثل هذه المعارض.

وفي تصريحات سابقة قال مساعد وزير التموين، إن افتتاح معرض "أهلا مدارس" جاء ليوفر احتياجات الأسرة المصرية وبأسعار مخفضة، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بكل ما يخص المواطن وما يحتاج له، معلقا: "الرئيس يتابع أدق التفاصيل".

وأشار "حسام"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الإثنين، إلى أن وزارة الصحة تشرف على كل إجراءات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمعرض لضمان أن يكون آمن صحيا 100%.

وأضاف مساعد وزير التموين، "العارضيين عايزين يخدموا الزائرين للمعرض.. الناس داخلة بحماس وعايزة تخدم الزبون".

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز العروض والاسعار والتخفيضات المقدمة في معرض "أهلا مدارس":
- المعرض يستمر لمدة أسبوع ويوجد به كل ما يخص التعليم الإلكتروني وأجهزة الحاسب الآلي، بالإضافة إلى الأحذية والحقائب المدرسية والسلع الغذائية الخاصة بوجبات المدارس، ويتم توفير السلع بأسعار متميزة وجودة عالية، وتخفيضات تتراوح بين 20% و30%.
- الموسم الدراسي لعام 20202021، سوف يشهد وجود عدد من المتغيرات تتمثل في تراجع الأسعار بنحو 10-30%، وكذلك الأدوات المدرسية المستوردة في ظل وجود مخزون من العام الماضي.
- كافة المستلزمات المدرسية للطلاب في المراحل التعليمة المختلفة من الزى المدرسي والشنط المدرسية بأسعار مخفضة لا تقل عن 20%.
- يوجد انخفاض في أسعار الأدوات المدرسية بنسبة 10 إلى 15% خلال الموسم الدراسي الحالي، بجانب تراجع فاتورة الاستيراد بنسبة 50% مقارنة بالموسم الدراسي الماضي.
- يبدأ سعر الشنط المدرسية من 50 جنيها فأكثر، وفقا لنوع الشنطة بجانب تخصيص جناح لطرح المستلزمات الغذائية من جبن وألبان وعصائر ومربات وكافة المواد الغذائية التي يحتاجها سندوتش الطفل.
- هناك شنطة أوروبية كانت تباع بسعر 500 جنيه العام الماضي تباع هذا العام بسعر 250 جنيه.
- الاقلام الأوروبي يبدأ سعرها من جنيه والمصري بسعر 75 قرشا.

والمعرض يأتي ضمن خطة وزارة التموين لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، فسوف يقام ١٩ معرض فى ١٢ محافظة وكذلك إقامة ٢١ معرض متنقل وبمشاركة ١٧٥ شركة بالمعارض المختلفة، حيث ستقوم الغرف التجارية بإنشاء المنافذ بالتعاون مع المحافظين الذين سيوفروا المساحات اللازمة بمناطق مركزية بكل محافظة.

أخبار تهمك

عاجل.. توجيه جديد من السيسي للحكومة بشأن الصعيد

منذ حوالي 3 ساعات

نجم برشلونة رفض عرض ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

سواريز يقترب من البقاء في الدوري الإسباني

منذ 42 دقيقة

عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

مبلغ مالي ضخم يدخل خزائن برشلونة من رحيل سيميدو

منذ نصف ساعة

برشلونة يودع لاعب جديد في صدمة غير متوقعة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة يودع زملاءه برسالة عاطفية

منذ ساعتين

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 20 ساعة

عقبة جديدة تُعرقل انتقال يوسف البلايلي إلى الأهلي

منذ 38 دقيقة

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 6 ساعات

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

كارينيو يصدم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يستهدف صفقة غير متوقعة في الميركاتو

منذ أقل من ساعتين

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:59 م

بعد رمضان صبحي.. بيراميدز على أعتاب ضم نجم الأهلي

نجم برشلونة رفض عرض ريال مدريد

07:01 م

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

05:56 م

مبلغ مالي ضخم يدخل خزائن برشلونة من رحيل سيميدو

07:39 م

الزمالك يستهدف صفقة غير متوقعة في الميركاتو

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»