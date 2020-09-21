زعيمة حزب الخير اليميني تهاجم أردوغان: قدمت للشباب التركي سجناً كبيراً

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
Advertisements

انتقدت زعيمة حزب "الخير" اليميني المتشدد، ميرال أكشنر، الرئيس رجب طيب أردوغان، وقالت إنه منح الشباب سجناً كبيراً، وانتقدت ارتفاع نسب البطالة، والوضع الاقتصادي الحالي، مخاطبة أردوغان بالقول، "لقد منحت الشباب البطالة واليأس والاكتئاب، هديتك للشباب، هي بلد لا يشعرون بالانتماء إليه، ولا يمكنهم التنفس فيه".

 

وفي كلمة لها، بعيد إعادة انتخابها رئيسة لحزب "الخير"، وهو حزب لولاية جديدة، في المؤتمر العام الثاني للحزب، قالت أكشنر، التي تلقب في تركيا، بالمرأة الحديدية، "إن الأب المؤسس للجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، منح الشباب التركي، الأمل والثقة بالنفس، بينما أعطى أردوغان الشباب، اليأس والاكتئاب".

 

 

 

وجددت انتقادها لأردوغان بالقول، "لقد منحت الشباب سجناً ضخماً"، وعلقت على استطلاع حديث للرأي، سأل الشباب، عما إذا كانوا يريدون العيش خارج تركيا، فقالت أكشنر، ""حوالي 62 في المئة قالوا نعم، هديتك للشباب، هي بلد لا يشعرون بالانتماء إليه، ولا يمكنهم التنفس فيه، سيد أردوغان، لقد منحت الشباب سجنًا ضخماً".

 

 

وخلال المؤتمر العادي الثاني للحزب، تم انتخاب أكشنر، رئيسة للحزب، مرة أخرى، من خلال حصولها على جميع الأصوات الصالحة البالغ عددها 1289 صوتاً.

أخبار تهمك

عبدالحفيظ يكشف عن آخر التطورات في ملف الصفقات

منذ ساعة

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يودع لاعب جديد في صدمة غير متوقعة

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 3 ساعات

كارينيو يصدم الزمالك

منذ نصف ساعة

الزمالك يستهدف صفقة غير متوقعة في الميركاتو

منذ ثلث ساعة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

نجم برشلونة يودع زملاءه برسالة عاطفية

منذ 43 دقيقة

سيميدو ينتقل من برشلونة إلى وولفرهامبتون الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي للحكومة بشأن الصعيد

منذ ساعتين

نجم برشلونة يقترب من الرحيل إلى الدوري الإيطالي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ حوالي 9 ساعات

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:56 م

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

نجم برشلونة يودع زملاءه برسالة عاطفية

06:08 م

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

02:27 م

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

03:45 م

كارينيو يصدم الزمالك

06:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»