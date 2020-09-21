تأثير العقوبات الأمريكية المتلاحقة على النظام الإيراني

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:39 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ.

منع تهريب الأسلحة

وقال وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، فى تغريدة له، عبر حسابه لرسمى على موقع "تويتر" إن الولايات المتحدة قادت وستمنع تهريب الأسلحة من قبل إيران.

وأضاف بومبيو أن "الرئيس ترامب قال سنحرم إيران من الموارد، لن نرسل صناديق نقدية، ولن نسمح لهم بالقيام بأعمال تجارية في العالم، كما لن نسمح لهم بتكوين الثروة ذاتها التي تدمر فرصة السلام".

وتابع وزير الخارجية الأمريكى: "بدلا من انتظار تهديد إيران للعالم، تتخذ الولايات المتحدة إجراءات كاسحة لمنع أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم من الحصول على سلاح نووي، ويشمل ذلك فرض عقوبات على 25 كيانًا وأفرادًا، نحن نحافظ على سلامة الأمريكيين ومواطني العالم".

وطالب بومبيو الدول الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب هذه القيود المعاد فرضها على إيران، مشيرا إلى أن بلاده ستعلن خلال الأيام المقبلة، مجموعة من الإجراءات الإضافية لتعزيز تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة ومحاسبة المخالفين.

أكبر تهديد للسلام في الشرق الأوسط

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، تعهد وزير الخارجية الأمريكي، فى بيان مطول له، باستمرار "حملة الضغط على النظام الإيراني حتى تتوصل طهران إلى اتفاق شامل معنا لكبح تهديداتها بالانتشار وتوقف نشر الفوضى والعنف وإراقة الدماء"، موضحا أنه "إذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في القيام بواجباتها بتنفيذ هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها الداخلية لفرض عواقب على هذه الإخفاقات، وضمان أن لا تجني إيران مكاسب حظر الأمم المتحدة لهذا التحرك".

وأكد بومبيو أن الإدارة الأمريكية أدركت دائمًا أن أكبر تهديد للسلام في الشرق الأوسط يأتي من إيران، التي أدت ممارستها العنيفة إلى مقتل الآلاف وزعزعة حياة الملايين من الأبرياء.

العقوبات التى ستعود على إيران

وشدد بومبيو على أن الولايات المتحدة تتوقع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال الكامل لالتزاماتها بتنفيذ هذه الإجراءات، بالإضافة إلى حظر الأسلحة، ويشمل ذلك قيودًا، مثل حظر مشاركة إيران في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، وحظر اختبار الصواريخ الباليستية وتطويرها، كما يشمل ذلك العقوبات المفروضة على نقل التقنيات النووية والصاروخية إلى إيران من دول أخرى.

عقوبات أمريكية جديدة

واليوم الإثنين، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف برنامج طهران النووي والعسكري، بحسب ما أفادت به "سكاي نيوز عربية"، التى ذكرت أن وزير الخارجية الأمريكي قال إن العقوبات تشمل وزارة الدفاع الإيرانية، وشخصين لهما دور محوري في أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وفرضت أمريكا عقوبات وإجراءات جديدة لتقييد الصادرات، تستهدف 27 كيانا وفردا لهم صلة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني، كما أدرجت 5 علماء إيرانيين على قائمة العقوبات، وشملت العقوبات الأمريكية، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يقيم علاقات وثيقة مع نظام طهران.

انهيار الريال الإيراني

ومع إعلان الإدارة الأمريكية عن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران، تراجع الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض، مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن موقع "بونباست.كوم"، الذي يرصد السوق غير الرسمية، أكد أنه تم عرض الدولار بسعر يصل إلى 273 ألف ريال، أمس الأحد، مقارنة مع 267 ألفا و800 ريال، يوم السبت الماضى.

وفقد الريال الإيراني نحو 49% من قيمته في 2020، ووصل خلال الأسبوع الماضي إلى 263 ألفا مقابل الدولار الواحد، في سعر اعتبر قياسيا حينها.

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