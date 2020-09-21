محافظة البحر الأحمر: جاهزون لاستقبال العام الدراسي الجديد

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أكد اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، خلال اجتماع المجلس التنفيذي اليوم ان المحافظة على استعداد تام لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرا الى توافر جميع الإجراءات الاحترازية ورفع مستوى النظافة بجميع مدارس مدن المحافظة حفاظا على صحة ابنائنا الطلاب،كما تم عمل صيانة بسيطة وشاملة، وتوفير الكتب الدراسية لمراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية، مع توفير الأجهزة والادوات اللازمة بها.



كما اطمأن على توافر خدمة الانترنت بالمدارس، والتواصل مع المصرية للاتصالات لدعم خدمة الانترنت بكافة المدارس بجميع أنحاء المحافظة، وذلك لما سيمثلة من أهمية كبيرة لتلقى الطلاب المادة العلمية من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم وأداء الإختبارات للمرحلة الثانوية.



وأشار محافظ البحر الأحمر أنه تم تسليم ٥ مدارس جديده لتبدأ بها الدراسة في العام الدراسي الجديد بسعة 99 فصل بتكلفه تصل الى 33 مليون جنيه، كما يتم الآن انشاء مدرستين تسع 33 فصل بتكلفه 16.4مليون جنيه، كما تم انشاء 14 فصل مدارس ذوي الاحتياجات الخاصه لأبناءنا بالبحر الأحمر.

