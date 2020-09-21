الزمالك يستهدف صفقة غير متوقعة في الميركاتو

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يبحث مسؤولو الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك يرصد ناصر منسي من طلائع الجيش

دخل ناصر منسى، هداف طلائع الجيش والمنتقل إليه من صفوف بيراميدز، في اهتمامات مسؤولي الكرة بنادي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

وجذب ناصر منسي الأنظار إليه فى الموسم الحالى مع طلائع الجيش بعدما سجل 6 أهداف.

من جانبه كشفت مصادر صحفية أن مسؤولى نادى الزمالك أبدوا إعجابهم بالإمكانيات الفنية والبدنية لناصر منسي، فى ظل رغبة باتريس كارتيرون المدير الفنى فى تدعيم هجوم الفريق، تحسباً لرحيل مصطفى محمد الذى يرغب فى خوض تجربة احترافية.

وفي سياق آخر رفض مسؤولي الزمالك خوض مواجهة الفريق الأبيض أمام حرس الحدود المحدد لها 12 من شهر أكتوبر المقبل باستاد حرس الحدود بالمكس فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ33 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

يأتي رفض مسؤولي الزمالك بسبب برنامج تحضيرات الفريق لمواجهة الرجاء المغربى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 17 من الشهر ذاته.

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