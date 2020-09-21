محافظ الفيوم يستقبل أحد العائدين من ليبيا بعد تحريره من الميليشيات

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:15 م
اللقاء
اللقاء
ريهام على
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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمكتبه، المواطن مصطفى حشمت علي، ابن قرية تطون التابعة لمركز اطسا، والذي يعمل بدولة ليبيا منذ 5 سنوات، وتم اختطافه رفقة عدد من أصحاب المهن الحرفية بواسطة الميليشيات المسلحة، ثم قامت المخابرات العامة بالتنسيق مع السلطات الليبية لتأمين نقلهم الى مصر يوم الخميس الماضي.

خلال لقائه بالشاب العائد من ليبيا بصحبة والده، أعرب محافظ الفيوم عن خالص تهانيه القلبية بعودته سالمًا إلى أرض الوطن، مؤكدًا أن الدولة لا تنسى أبناءها، ولا تتهاون في حقوق المغتربين، كما تحرص على توفير حياة كريمة وفرص عمل لهم، بعيدًا عن مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وعرض المحافظ على الشاب إقامة مشروع يُعين الأسرة على مواجهة متطلبات الحياة، ووجه مسئول مبادرة "مشروعك"، باتخاذ الإجراءات اللازمة وتيسير إقامة مشروع مناسب لأسرة الشاب، كما وجه المحافظ بتوفير فريق من الدعم النفسي لعقد جلسة مع الشاب مصطفى لعلاج الأضرار النفسية الناجمة عن عملية الاختطاف بدولة ليبيا.

فيما أعرب الشاب مصطفى حشمت، عن شكره وتقديره للقيادة السياسية، وللمخابرات العامة، على الجهود المبذولة لإعادته سالمًا إلى مصر، كما أعرب عن تقديره لاستقبال محافظ الفيوم.
محافظ الفيوم يستقبل أحد العائدين من ليبيا بعد تحريره من الميليشيات
محافظ الفيوم يستقبل أحد العائدين من ليبيا بعد تحريره من الميليشيات
محافظ الفيوم يستقبل أحد العائدين من ليبيا بعد تحريره من الميليشيات
محافظ الفيوم يستقبل أحد العائدين من ليبيا بعد تحريره من الميليشيات
محافظ الفيوم يستقبل أحد العائدين من ليبيا بعد تحريره من الميليشيات
محافظ الفيوم يستقبل أحد العائدين من ليبيا بعد تحريره من الميليشيات
محافظ الفيوم يستقبل أحد العائدين من ليبيا بعد تحريره من الميليشيات
محافظ الفيوم يستقبل أحد العائدين من ليبيا بعد تحريره من الميليشيات

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