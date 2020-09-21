محافظ الفيوم يستقبل أحد العائدين من ليبيا بعد تحريره من الميليشيات

محافظ الفيوم يستقبل أحد العائدين من ليبيا بعد تحريره من الميليشيات
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:15 م
ريهام على
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استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمكتبه، المواطن مصطفى حشمت علي، ابن قرية تطون التابعة لمركز اطسا، والذي يعمل بدولة ليبيا منذ 5 سنوات، وتم اختطافه رفقة عدد من أصحاب المهن الحرفية بواسطة الميليشيات المسلحة، ثم قامت المخابرات العامة بالتنسيق مع السلطات الليبية لتأمين نقلهم الى مصر يوم الخميس الماضي.
خلال لقائه بالشاب العائد من ليبيا بصحبة والده، أعرب محافظ الفيوم عن خالص تهانيه القلبية بعودته سالمًا إلى أرض الوطن، مؤكدًا أن الدولة لا تنسى أبناءها، ولا تتهاون في حقوق المغتربين، كما تحرص على توفير حياة كريمة وفرص عمل لهم، بعيدًا عن مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وعرض المحافظ على الشاب إقامة مشروع يُعين الأسرة على مواجهة متطلبات الحياة، ووجه مسئول مبادرة "مشروعك"، باتخاذ الإجراءات اللازمة وتيسير إقامة مشروع مناسب لأسرة الشاب، كما وجه المحافظ بتوفير فريق من الدعم النفسي لعقد جلسة مع الشاب مصطفى لعلاج الأضرار النفسية الناجمة عن عملية الاختطاف بدولة ليبيا.
فيما أعرب الشاب مصطفى حشمت، عن شكره وتقديره للقيادة السياسية، وللمخابرات العامة، على الجهود المبذولة لإعادته سالمًا إلى مصر، كما أعرب عن تقديره لاستقبال محافظ الفيوم.
خلال لقائه بالشاب العائد من ليبيا بصحبة والده، أعرب محافظ الفيوم عن خالص تهانيه القلبية بعودته سالمًا إلى أرض الوطن، مؤكدًا أن الدولة لا تنسى أبناءها، ولا تتهاون في حقوق المغتربين، كما تحرص على توفير حياة كريمة وفرص عمل لهم، بعيدًا عن مخاطر الهجرة غير الشرعية.
وعرض المحافظ على الشاب إقامة مشروع يُعين الأسرة على مواجهة متطلبات الحياة، ووجه مسئول مبادرة "مشروعك"، باتخاذ الإجراءات اللازمة وتيسير إقامة مشروع مناسب لأسرة الشاب، كما وجه المحافظ بتوفير فريق من الدعم النفسي لعقد جلسة مع الشاب مصطفى لعلاج الأضرار النفسية الناجمة عن عملية الاختطاف بدولة ليبيا.
فيما أعرب الشاب مصطفى حشمت، عن شكره وتقديره للقيادة السياسية، وللمخابرات العامة، على الجهود المبذولة لإعادته سالمًا إلى مصر، كما أعرب عن تقديره لاستقبال محافظ الفيوم.