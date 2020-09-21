الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - إنبي 1 × 0 الإسماعيلي الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:09 م محمد مرعي Advertisements Advertisements حقق فريق انبي فوزا صعبا على نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز. أخبار تهمك عبدالحفيظ يكشف عن آخر التطورات في ملف الصفقات منذ أقل من ساعة عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم" منذ حوالي 4 ساعات كارينيو يصدم الزمالك منذ ثلث ساعة الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق منذ حوالي 20 ساعة عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته منذ حوالي 18 ساعة برشلونة يودع لاعب جديد في صدمة غير متوقعة منذ ساعتين و 37 دقيقة الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية منذ حوالي 9 ساعات برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية منذ حوالي 4 ساعات جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي منذ ساعة الا ربع نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد منذ ساعتين و 55 دقيقة عاجل.. توجيه جديد من السيسي للحكومة بشأن الصعيد منذ أقل من ساعتين قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي منذ حوالي 9 ساعات عبد الحفيظ: لن نبخل بنقطة عرق للفوز بلقب إفريقيا.. وهذه حقيقة عودة أحمد حمدي إلى الأهلي منذ حوالي 3 ساعات نجم برشلونة يودع زملاءه برسالة عاطفية منذ 33 دقيقة عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد منذ حوالي 5 ساعات سيميدو ينتقل من برشلونة إلى وولفرهامبتون الإنجليزي منذ حوالي 3 ساعات