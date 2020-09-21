شاهد.. أحدث ظهور لياسمين صبري عبر إنستجرام

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:43 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ياسمين صبري تجلس علي الأرض من داخل منزلها، ولم تعلق علي الصورة بشئ.

وتباينت الكثير من التعليقات علي الصورة "قمر يا ملكة العالم ".

وشاركت "ياسمين" في السباق الرمضاني في بطولة مسلسل "فرصة تانيه" مع مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ، ياسمين صبري، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد ، محمود البزاوى، محمد جمعة وتميم عبده، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، وعدد آخر من الفنانين.

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