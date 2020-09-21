محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "الدبابة"
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:43 م
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بفيديو جديد له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر محمد رمضان بالفيديو داخل دبابة وشوق متابعيه لعمل غنائي وكتب : الدبابة قريباً.
يشار أن محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنية "يا حبيبي " مع جيمس العالم والتي حقق خلالها نجاحاً كبيراً.
والجدير ذكره أن رمضان تألق في السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس" والذي لاق استحسان الكثير من الجمهور ، وهو من بطولة أحمد راهر ، نجلاء بدر ، رحاب الجمل ، احمد داش ، أحمد زاهر وآخرين.
وظهر محمد رمضان بالفيديو داخل دبابة وشوق متابعيه لعمل غنائي وكتب : الدبابة قريباً.
يشار أن محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنية "يا حبيبي " مع جيمس العالم والتي حقق خلالها نجاحاً كبيراً.
والجدير ذكره أن رمضان تألق في السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس" والذي لاق استحسان الكثير من الجمهور ، وهو من بطولة أحمد راهر ، نجلاء بدر ، رحاب الجمل ، احمد داش ، أحمد زاهر وآخرين.