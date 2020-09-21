وفد من نقابة المهندسين يزور هيئة الأبنية التعليمية



وتابع " كانت أقصى أمكانيات الهيئة هو اقامة 7 آلاف فصل في العام الأن صار بإمكاننا تصميم والإشراف على تنفيذ 30 ألف فصل في السنة".



وأضاف "الهيئة حاليا تؤسس 23 فصلا جديدا للتعليم كل يوم وتطور 12 فصل يوميا، وفى 6 سنوات تم الانتهاء من بناء 150 ألف فصل، كما تم تجهيز 9200 معمل مدرسى فى 6 سنوات، كما طال التطوير المدراس الفنية، إذ يتم تطوير وتجهيز 3 مدارس بشكل يومي، مما أنتج تطوير 6000 مدرسة تعليم فنى على أعلى مستوى، كما أن هناك 3 مدارس تحصل على شهادة الاعتماد والجودة، وقد حصلت 3424 مدرسة فنية على شهادة الاعتماد والجودة، كما تم إنشاء 15 مدرسة للمتفوقين بمقاييس عالمية وجاري تنفيذ 4 مدارس أخرى ليكون إجمالي مدارس المتفوقين 19 مدرسة في 18 محافظة.



وأكد نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن إنشاء المدارس اليابانية في مصر كان يمثل تحدي كبير لمهندسي الهيئة، ولكن تم تصميم هذه المدارس في وقت قياسي وبشكل اذهل الخبراء اليابانيين أنفسهم.



وقال المهندس نير حمدي، إن هيئة الأبنية التعليمية تفتخر بقدرتها على ضبط الجودة في تشييد المدارس وتمكنت من وضع رقم تعريفي لكل مدرسة، وهو ما يعد مثل بطاقة شخصية تحوي البيانات الكاملة لكل مدرسة، كما أنها صارت محل ثقة جميع الجهات في مصر، ولهذا تلجأ إليها جهات كثيرة للإستفادة من خبرتها في التصميم والإشراف على التنفيذ.



وأضاف أنه يتم زيادة الاعتمادات دائما حتى يمكن خفض الكثافات في الفصول، وبناء مدارس جديدة في المناطق التي تحتاج إلى مدارس مشيرا إلى أنه وبرغم ظروف فيروس كورونا المستجد، إلا أن هيئة الأبنية التعليمية كانت تعمل على قدم وساق وتتخذ جميع الإجراءات الاحترازية من أجل خفض الكثافات، كما أنه تم طرح 15 ألف فصل جديد وفي انتظار الترسية، وتم الانتهاء من فصول جديدة سوف تدخل الخدمة في أول العام الدراسي المقبل.



ومن جانبة اشاد أمين عام النقابة اللواء مهندس محمود مغاوري، بالمستوي العلمي والمهني والتقني الذي وصلت إلية هيئة الأبنية التعليمية، وسلم درع النقابة للواء مهندس يسري عبدالله رئيس هيئة الابنية التعليمية، وبدوره سلم اللواء مهندس يسري عبدالله درع الهيئة لأمين عام نقابة المهندسين.



ضم وفد النقابة الدكتور المهندس محمد اليماني رئيس شعبة الهندسة الكهربائية والدكتور مهندس معتز طلبة رئيس الشعبة المعمارية، ومن الشعبة المدنية المهندسون أحمد درويش وحسين منصور وخالد توكل ووليد فؤاد ومحمد الحسيني ومنال السيد والدكتور محسن الأمير والأستشاري عادل موريس ومايكل جرجس، ومن الشعبة المعمارية المهندسون محمد حسنين ومحمد حمودة وياسمين الموجي ومحمود العربي ومن شعبة الهندسة الكيميائية المهندس مهاب محمد برعي، والمهندس خليفة عمر حسنين مدير نادي المهندسين بحلوان



قام وفد من نقابة المهندسين، بزيارة هيئة الأبنية التعليمية اليوم الإثنين، برئاسة اللواء مهندس محمود مغاوري أمين عام نقابة المهندسين، والمهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة، والمهندس هشام أبو سنه رئيس نقابة القاهرة، والمهندس الإستشاري أحمدرمزي رئيس شعبة الهندسة المدنية.تفقد وفد النقابة العمل داخل إدارات الهيئة، واطلع على الدور الذي يقوم به مهندسو الهيئة في تخطيط وتصميم والإشراف على تشييد مدارس مصر، وطالع أحدث الاساليب المعمارية والإنشائية وطرق ضبط الجودة التي تتبعها الهيئة في جميع ما تنشئه من مدارس.كان في استقبال وفد النقابة، اللواء يسري عبد الله، مدير هيئة الأبنية التعليمية، الذي أشاد بدور النقابة في تطوير مهنة الهندسة ورعاية المهندسين، مؤكدا على اعتزازه بإنتمائه لمهنة الهندسة ولنقابة المهندسين، مشيرا إلى أن الهندسة هي القاطرة التي تقود عجلة التنمية والعمران في مصر.واستعرض اللواء المهندس نير حمدي نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، قدرات وإمكانيات الهيئة في التصميم والإشراف على تنفيذ مدارس مصر، مشيرا إلى أن الهيئة تعتمد في عملها علي التخطيط العلمي الدقيق سواء في اعداد الدراسات أو تصميم والإشراف على تشييد المدارس، مستعينة بأحدث التكنولوجيا.وأوضح أن الهيئة تتولى إلى جانب تشييد المدارس مسئولية تصميم التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية، واصلاح وصيانة الأجهزة والمعدات الفنية والمعملية، إضافة إلى توثيق جميع البيانات الإنشائية والمعمارية الخاصة بكل مدرسة في مصر.وقال نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمة، إن الهيئة تفتخر بما لديها من مهندسين على أعلى مستوي من الكفاءة في جميع التخصصات الهندسية، مشيرا إلى أن الهيئة تضم 6306 موظفا وعاملا،منهم 3003 مهندس، منهم 150 دكتور مهندس و40 مهندس استشاري و153 مهندس حاصل على ماجستير في الهندسة و74 مهندسا حاصلين على دبلومة في الهندسة.وأكد نائب رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن الهيئة شهدت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الستة الأخيرة مشيرا إلى أن عدد الفصول التي أنشأتها الهيئة منذ صدور قرار تاسيسها عام 1988 وحتى 30 يونيو 2014 بلغ 239 ألفا و32 فصلا تم إنشائها عبر 21 ألف و110 مشروع، فيما تم بناء 72 ألف و444 فصل خلال السنوات الستة الأخيرة من خلال 4 ألاف و751 مشروع.