الآثار توضح حقيقة الصورة المنسوبة لمتحف يوناني

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:52 م
الصورة
الصورة
حسام زيدان
Advertisements
قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن الصورة التي تم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي منسوبة مرة للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، ومرة أخرى لمتحف الإسكندرية القومي، وتوضح حدوث تشوه فى إحدى حوائطة لمرور كابل تكييف، داخل الزخارف، لا تمت بصلة لأي من المتحفين.

وأكد عثمان أن هذا إدعاء عار تماما من الصحة وان هذه الصورة غير موجودة متحف أو أثر مسجل بجمهورية مصر العربية، موضحا ان هذه الصورة لكاتدرائية باليرمو في مدينة صقلية بايطاليا.

وناشد مؤمن عثمان مستخدمي ومرتادي مواقع التواصل الإجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

و هذا هو الرابط الخاص بموقع كاتدرائية باليرمو ومنشور به الصورة.

أخبار تهمك

عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عبدالحفيظ يكشف عن آخر التطورات في ملف الصفقات

منذ أقل من ساعة

كارينيو يصدم الزمالك

منذ 19 دقيقة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي للحكومة بشأن الصعيد

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يودع لاعب جديد في صدمة غير متوقعة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ حوالي 4 ساعات

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

منذ ساعة الا ربع

عبد الحفيظ: لن نبخل بنقطة عرق للفوز بلقب إفريقيا.. وهذه حقيقة عودة أحمد حمدي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ حوالي 9 ساعات

سيميدو ينتقل من برشلونة إلى وولفرهامبتون الإنجليزي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ حوالي 4 ساعات

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

نجم برشلونة يودع زملاءه برسالة عاطفية

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
05:56 م

جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح رغم الفوز على تشيلسي

نجم برشلونة يودع زملاءه برسالة عاطفية

06:08 م

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

02:27 م

نشاط للرياح وأمطار رعدية.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

03:45 م

برشلونة يودع لاعب جديد في صدمة غير متوقعة

04:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»