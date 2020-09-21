المنتخب الجزائري يستدعي رباعي الترجي

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلن المنتخب الجزائري حامل لقب كأس أمم أفريقيا 2019 دعوته لرباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي الرياضي التونسي وذلك للمشاركة في المعسكر المُغلق الذي يقيمه محاربي الصحراء خلال الفترة من 5 حتى 14 أكتوبر.


وقال فريق نادي الترجي أنه قد تلقى رسالة تتضمن دعوة الرباعي عبد القادر بدران، وإلياس الشتي، وأمين توغاي، وعبد الرحمن مزيان وذلك لتمثيل المنتخب الجزائري بناء على طلب المدير الفني جمال بلماضي.


يُذكر أن إلياس الشتي وعبدالقادر بدران قد ساهما يوم أمس بتتويج أبناء باب سويقة بلقب كأس السوبر التونسي على حساب فريق نادي الصفاقسي بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية.

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