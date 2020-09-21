محكمة بنها الابتدائية تستقبل 188 طلب ترشح للنواب بالقليوبية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ارتفع عدد المرشحين المحتملين لإنتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية إلي 188 مرشحا في اليوم الخامس لتلقي الطلبات بمحكمة بنها الإبتدائية حيث تلقت اللجنة برئاسة المستشار صبري البناء رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد امين عام المحكمة طلبات 16 مرشحا جديدا اليوم معظمهم من المستقلين في جميع الدوائر فيما لم يتقدم اي مرشحين اليوم في دائرة طوخ وسط حالة من الهدوء التي سادت المحكمة لقلة اعداد المرشحين عن الأيام الأولي والذين يتنافسون بـ6 دوائر على مستوى المحافظة المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدًا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردى.

وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وشارك فيها العميد وائل نبيل رئيس الترحيلات بالمحكمة والعقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار مفتش المباحث وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين الفردى المقاعد، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد القاعد 2 نواب (مركز طوخ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).

فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).

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