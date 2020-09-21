سميرة سعيد تشعل إنستجرام في أحدث ظهور لها

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:58 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة سميرة سعيد جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وظهرت سميرة بالصورة من حفلها الأونلاين عبر التيك توك ، جميلة كعادتها مرتدية بنطلون أسود جلد ، وشميز باللون الأبيض ، وتركت شعرها منسدلاً ، وعلقت : من حفل التيك توك.

وطرحت سميرة سعيد مؤخراً أغنية "قط وفار" ، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً بعد عرضها حيث تخطت أغنية "قط وفار" النصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب "وهي من من كلمات عبد الحميد الحباك، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع موسيقي النابلسى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

وفي سياق متصل كانت أحيت سميرة مؤخرا حفلا "أون لاين" عبر تطبيق "تيك توك" وقدمت خلاله أغنية "قط وفار" لأول مرة للجمهور.

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