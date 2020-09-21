ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بالأسبوع الثالث من ديسمبر





ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر /أيلول الحالي مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الثاني، وفقا لبيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اليوم الاثنين.





وبحسب البيانات سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 1ر387 دولار للطن مقابل 371 دولارا في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر4 بالمئة، وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 2ر386 دولار للطن الى 5ر404 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 7ر4 بالمئة.









من جانب آخر، ارتفع سعر الديزل من 9ر318 دولار للطن الى 4ر324 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 7ر1بالمئة، وارتفع سعر الكاز من 4ر290 دولار للطن الى 1ر304 دولار وبنسبة ارتفاع 7ر4 بالمئة.









أما سعر زيت الوقود فقد ارتفع في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي الى 6ر243 دولار للطن مقارنة مع السعر المسجل في الأسبوع الثاني والبالغ 3ر237 دولار وبنسبة ارتفاع 7ر2 بالمئة.









من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر ديسمبر/ أيلول عند 5ر357 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أغسطس الماضي والذي بلغ 350 دولارا. وكان سعر خام برنت قد سجل ارتفاعا في الاسبوع الثالث من هذا الشهر حيث بلغ 7ر40 دولار للبرميل مقارنة مع سعره المسجل في الأسبوع الثاني والذي بلغ 4ر39 دولار.