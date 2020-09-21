بين خفة الدم والجمال.. إيمي سمير غانم تداعب جمهورها

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:56 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وظهر إيمي بالصورة بشكل طريف ومضحك مرتدية فستان أبيض وتحته بنطلون بيجامه ، ولم تعلق علي الصورة بشئ.

وتباينت الكثير من التعليقات علي الصورة ومنها " دمك خفيف يا ايمي".


يذكر أن إيمي سمير غانم تعرضت مؤخرًا لشائعات انفصالها عن حسن الرداد ، وتزوجت من حسن الرداد يوم الأثنين 5 نوفمبر عام 2016، وأحتفلوا بالزواج في مدينة الجونة وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.

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