بين خفة الدم والجمال.. إيمي سمير غانم تداعب جمهورها

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غازلت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام.



وظهر إيمي بالصورة بشكل طريف ومضحك مرتدية فستان أبيض وتحته بنطلون بيجامه ، ولم تعلق علي الصورة بشئ.



وتباينت الكثير من التعليقات علي الصورة ومنها " دمك خفيف يا ايمي".





يذكر أن إيمي سمير غانم تعرضت مؤخرًا لشائعات انفصالها عن حسن الرداد ، وتزوجت من حسن الرداد يوم الأثنين 5 نوفمبر عام 2016، وأحتفلوا بالزواج في مدينة الجونة وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.