العاملين برئاسة حي غرب المنصورة يخضعون للفحص الطبي بمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة

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تابع المحاسب محمد عبد الباقى، رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الأثنين، أعمال المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة وأمراض القلب وهشاشة العظام للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين والعاملين بديوان عام الحى.



ووجه رئيس حى غرب المنصورة بتذليل كافة العقبات التي تعوق تنفيذ المبادرة، مؤكدًا ضرورة تكاتف الجهود لإنجاح الحملة من خلال توفير التسهيلات التي تضمن تحقيق أهدافها مع التأكيد على زيادة توعية المواطنين بأهداف المبادرة لتحقيق المستهدف منها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين.



جاء ذلك على ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن تذليل كافة العقبات التي تعوق تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ١٠٠ مليون صحة لفحص وعلاج الامراض المزمنة



وعلي صعيد اخر،

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تعرف على خطة القوافل لشهر أكتوبر 2020 في الدقهلية الأحد 20سبتمبر2020 - 09:09 م

بوابة الفجر محمد كشك

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كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خطة القوافل العلاجية، لشهر اكتوبر 2020، حرصا على خدمة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية العلاجية لكافة المناطق.



كما أوضح وكيل صحة الدقهلية، ان مديرية الصحة بالدقهلية، قامت بوضع خطة القوافل بمعدل حوالي 6 قوافل طبية علاجية خلال الشهر على مستوى المحافظة وستشمل بعضا من مراكز المحافظة مثل.بلقاس، جمصة، ميت غمر، بني عبيد، دكرنس. شربين وغيرها من المناطق النائية التي تحتاج إلى الخدمات العلاجية من التخصصات المختلفة وتوفير العلاج اللازم لها وكذا توفير الفحوصات الطبية لجميع المرضى.



الجدير بالذكر ان خطة الشهر القادم (اكتوبر 2020) تشمل تنفيذ القوافل في قرية بطرس مركز شربين يومي 5،6، وقرية منشأة عبد الرحمن مركز دكرنس يومي 9،10، قرية ابو المعاطي الباز مركز بنى عبيد يومي 12،13، وقرية هلا مركز ميت غمر يومي 19،20.



وتشمل القافلة قرية 39 الدرافيل مركز بلقاس يومي 23،24، وقرية منشأة شومان مركز جمصة يومي 26،27

واكد مكي على اهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجيه المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها بهدف الوصول إلى جميع قرى ومراكز ومدن المحافظه متمنيا للجميع الصحة والسلامة.