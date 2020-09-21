الأهلي يبدأ الاستعداد للوداد بهذه الخطوة
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:31 م
الفجر الرياضي
Advertisements
ألقى السويسري ريني فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الاثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وأكد فايلر في حديثه على أهمية المرحلة الحالية، وشدد على اللاعبين بغلق صفحة التتويج بالدوري والتركيز فيما تبقى من مباريات محلية؛ لتجهيز الفريق في مشواره الإفريقي.
وخاض الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة بعد التعادل بدون أهداف أمام مصر المقاصة يوم السبت الماضي.
ويواجه الأهلي نظيره نادي مصر بعد غدٍ الأربعاء على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.