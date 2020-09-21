الأهلي يبدأ الاستعداد للوداد بهذه الخطوة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
ألقى السويسري ريني فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي اليوم الاثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأكد فايلر في حديثه على أهمية المرحلة الحالية، وشدد على اللاعبين بغلق صفحة التتويج بالدوري والتركيز فيما تبقى من مباريات محلية؛ لتجهيز الفريق في مشواره الإفريقي.

وخاض الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة بعد التعادل بدون أهداف أمام مصر المقاصة يوم السبت الماضي.

ويواجه الأهلي نظيره نادي مصر بعد غدٍ الأربعاء على استاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

برشلونة يودع لاعب جديد في صدمة غير متوقعة

منذ ساعة

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

منذ ساعتين و 24 دقيقة

رئيس المقاصة يوضح موقف محمد إبراهيم من الإنتقال للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يختار 3 صفقات جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

سيميدو ينتقل من برشلونة إلى وولفرهامبتون الإنجليزي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. عملاق الكوميديا سمير غانم يكشف حقيقة تدهور صحته

منذ حوالي 17 ساعة

عبد الحفيظ: لن نبخل بنقطة عرق للفوز بلقب إفريقيا.. وهذه حقيقة عودة أحمد حمدي إلى الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة قوية

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمي الفريق

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يبدأ الاستعداد للوداد بهذه الخطوة

منذ 34 دقيقة

تطورات تجديد في مفاوضات الأهلي مع البلايلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة نجم مانشستر سيتي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل يقرب يوسف البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

كريستال بالاس ينقض على نجم ليفربول

منذ ساعة و 24 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
02:27 م

برشلونة ويوفنتوس يتفقان على صفقة تبادلية نارية

برشلونة يودع لاعب جديد في صدمة غير متوقعة

04:04 م

عاجل- الخطيب يعقد مع فايلر جلسة "الحسم"

02:41 م

عاجل.. سواريز يستقر على ناديه الجديد

01:59 م

سيميدو ينتقل من برشلونة إلى وولفرهامبتون الإنجليزي

03:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»