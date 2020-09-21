تعرف على تطورات حالة جمال يوسف الصحية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تطورت حالة الفنان جمال يوسف الصحية،في الأيام القليلة الماضية حيث استقرت حالته وبدأ يتحدث بشكل أوضح من ذي قبل.

وأصيب الفنان جمال يوسف، بسرطان في البلعوم منذ شهر مارس السابق، مما أثر على أحباله الصوتية والبلع مما جعله يعتمد بشكل أكبر على السوائل، والذي أدى إلى فقدانه الكثير من وزنه.

وكان قد كشف الفنان جمال يوسف سابقا لـ"الفجر الفني" أن عدد كبير من الفنانين وقفو بجانبه في هذه الأزمة التي يمر بها، وينتظر نتيجة العلاج آخر الشهر الجاري.

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