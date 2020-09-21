محافظ بورسعيد: لجان من حي الجنوب لتعريف المواطنين بإجراءات التصالح للتيسير عليهم

Advertisements



أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، عن تخفيض سعر متر التصالح على مخالفات البناء إلى ١٦٠ جنيه، مائة وستون جنيها

لاغير وذلك اعتبارا من غداً بحى الجنوب، فى إطار جهود الدولة للتخفيف على المواطنين فيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء.



وأكد محافظ بورسعيد أنه علي مواطني حي الجنوب الحضور لتقديم طلبات التصالح وسداد رسوم الفحص وجدية التصالح المقررة قانونًا لعرضها علي اللجان الفنية المختصة للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمة بالطلب، والالتزام بالمواعيد المحددة فى هذا الشأن



وعلي جانب اخر التقي الاستاذ احمد زغلف رئيس حي الجنوب بعدد من المواطنيين لتعريفهم باجراءات التصالح للتسهيل عليهم من أجل المضى قدما فى إجراءات التصالح فى جميع مناطق الحى المختلفة