مدير أثار الإسكندرية ينفي الصورة المتداولة للمتحف اليوناني.. ويؤكد: "لم تتبعنا"

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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نفى محمد متولي، مدير عام أثار الإسكندرية والساحل الشمالي، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بوجود إهمال في المتحف اليوناني الروماني، نتيجة لأعمال كهرباء.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قد نشروا صورا تظهر اعمال تهشيم في أسقف أحد المباني، مدعين بأنه المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، حيث يتسلل منه أحد الوصلات الكهربائية الضخمة لاحد الغرف لتشغيل مكيف هواء.

وأوضح "متولي"، أن الصورة المتداولة لا تتبع أي مبنى من مباني وزارة الأثار بالإسكندرية، مؤكدا أن المباني الأثرية يتم التعامل معها بدقة شديدة للحفاظ عليها، مناشدا المواطنين بعدم تصديق مثل هذه الإشاعات، وعدم المساهمة في الترويج لها.

يعود تاريخ المتحف لنحو 129عامًا، وتحديدا في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني، حيث جرى إنشائه بعد جهود من رموز المجتمع السكندري في هذا الوقت، والذين كان أغلبهم أعضاء في مجلس بلدية مدينة الإسكندرية - المجلس الشعبي المحلي - وهم من مختلف الجنسيات الذين عكسوا طبيعة الحياة الاقتصادية والسياسية في هذا الوقت.


وكانت مدينة الإسكندرية قد مرت بمرحلة إعادة الإعمار في نهاية القرن التاسع عشر بعد ما خلفته مدافع الاحتلال الإنجليزي من دمار، وخلال تلك المرحلة أظهرت عمليات التوسع المعماري عددًا كبيرًا من الاكتشافات الأثرية من العصور الرومانية واليونانية ما جعل رموز المجتمع يفكرون في إنشاء صرح يجمع تلك الاكتشافات للحفاظ عليها باعتبارها إرثًا تاريخيًا للمدينة، على أن يقوم كبار رجال المدينة بإهداء القطع التي يعثر عليها في أراضيهم إلى المتحف وهذا ما يفسر إطلاق أسماء "أنطونيادس، والأمير عمر طوسن، ومنشا" على قاعات المتحف.

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