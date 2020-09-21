تشافي يشيد بقدرات النصر وحمدلله قبل المواجهة المرتقبة

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
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قال الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب فريق السد القطري، إن مواجهة فريقه أمام النصر السعودي، اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا، غاية في الأهمية والقوة بالنسبة لكلا الفريقين.

يلتقي السد مع النصر في الجولة الخامسة لمباريات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، حيث يتربع الفريق السعودي، الذي حسم صعوده لدور الـ16 منذ الجولة الماضية، على الصدارة برصيد عشر نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه السد، فيما يحتل سباهان أصفهان الإيراني المركز الثالث بثلاث نقاط، قبل لقائه مع العين الإماراتي، متذيل الترتيب بنقطة واحدة، بالجولة ذاتها.

أكد تشافي، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة "تنتظرنا مباراة صعبة أمام أحد أفضل الفرق في البطولة، لقد لعبنا ضدهم العام الماضي، ولكن هذه المرة الوضع مختلف، فالفريق ضم لاعبين جددا، ولديهم مهاجم مميز هو عبد الرزاق حمدالله، ولذلك فالمباراة ستكون صعبة للغاية".

وأضاف تشافي "لا مجال للتراخي في هذا اللقاء، فكل فريق لديه الأدوات التي تساعده لتحقيق نتيجة إيجابية، ونحن نعرف كل شيء عن النصر وهم كذلك، وعلينا أن نؤدي بقوة كبيرة دفاعيا وهجوميا".

وتابع "سنواجه أحد أفضل الفرق في البطولة، ونحن لعبنا ضدهم في الموسم الماضي، وهم الآن مختلفون وعلينا أن نلعب بكل قوة للفوز، وهذا يتطلب أداء قويا واستثمارا للفرص".

وأوضح المدرب الإسباني "هدفنا المحافظة على نظافة الشباك أمام مهاجمين أقوياء مثل حمد الله، الأمر لن يكون سهلا وينبغي على المهاجمين المساعدة بالدفاع، ويتعين علينا أن نلعب بتركيز شديد من أجل تحقيق الفوز".

وأكد تشافي "النصر يلعب بتشكيل جيد دفاعيا ولم يدخل في شباكه أي هدف، ولذلك سنواجههم بطريقتنا المعتادة ولدينا العديد من الخيارات الهجومية، نأمل أن نحقق الفوز وطريقة لعبنا لن تتغير وهي خلق الفرص للتسجيل، واللاعبون مرتاحون تماما مع هذه الطريقة".

وتقام منافسات دور المجموعات في قطر بنظام الدورة المجمعة، في الفترة ما بين 14 سبتمبر الجاري، حتى الثالث أكتوبر المقبل، بموجب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا.


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