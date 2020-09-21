تطهير ترعة الشرقاوية بمدينة شبين القناطر استجابة لشكاوى المواطنين

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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استجاب اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، لشكوى أرسلت عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بشأن تواجد قمامة بترعة الشرقاوية بمدينة شبين القناطر.

وعلى الفور أصدر المحافظ تعليماته لمديرية الري بالتنسيق مع مجلس مدينة شبين القناطر، بتطهير الترعة، وأشرفت الأجهزة التنفيذية لمديرية الري برئاسة المهندس محمد أبو السعود وكيل وزارة الري بالقليوبية، وبالتنسيق مع مجلس مدينة شبين القناطر برئاسة العميد خالد المحمدي رئيس المدينة، بالإشراف على أعمال تطهير ورفع تراكمات القمامة بالترعة.

و تأتي تلك الاستجابة في اطار التفاعل الدائم والمستمر من الأجهزة التنفيذية للمحافظة مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.
تطهير ترعة الشرقاوية بمدينة شبين القناطر استجابة لشكاوى المواطنين
تطهير ترعة الشرقاوية بمدينة شبين القناطر استجابة لشكاوى المواطنين
تطهير ترعة الشرقاوية بمدينة شبين القناطر استجابة لشكاوى المواطنين
تطهير ترعة الشرقاوية بمدينة شبين القناطر استجابة لشكاوى المواطنين
تطهير ترعة الشرقاوية بمدينة شبين القناطر استجابة لشكاوى المواطنين
تطهير ترعة الشرقاوية بمدينة شبين القناطر استجابة لشكاوى المواطنين

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